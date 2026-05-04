4 de mayo de 2026
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Tiempo

Zonda y heladas, el pronóstico del tiempo este lunes 4 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso en la temperatura y vientos del sector sur. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Zonda y heladas, el pronóstico del tiempo este lunes 4 de mayo en Mendoza.

Zonda y heladas, el pronóstico del tiempo este lunes 4 de mayo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 4 de mayo una jornada con poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur y ascenso de la temperatura. Heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera.

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Por otras parte se aguarda Zonda leve desde la madrugada, entre las 03:00 y 20:00 horas, afectando la precordillera, Malargüe, Sur de Malargüe, Sur del Valle de Uco y posiblemente Uspallata. Además, viento norte entre las 13:00 y 20:00 horas en la zona Este y zona Sur.

El cielo amanecerá seminublado en la zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanecerá despejado. En Alta Montaña, continúa nubosidad en la zona Sur y Central, con probabilidad de precipitaciones débiles.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 22°C.
  • Mínima: 7°C. (Malargüe y Valle de Uco.)
  • Mínima: 10°C (resto de la provincia).

Pronóstico del tiempo extendido

  • Martes 5 de mayo: parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur y leve ascenso de la temperatura. Máxima: 23°C | Mínima: 9°C.
  • Miércoles 6 de mayo: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda, precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 12°C.
  • Jueves 7 de mayo: mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 19°C | Mínima: 13°C.
  • Viernes 8 de mayo: poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.

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