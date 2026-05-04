Zonda y heladas, el pronóstico del tiempo este lunes 4 de mayo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 4 de mayo una jornada con poca nubosidad, predominio de los vientos del sector sur y ascenso de la temperatura. Heladas parciales matinales y viento Zonda en precordillera.
Por otras parte se aguarda Zonda leve desde la madrugada, entre las 03:00 y 20:00 horas, afectando la precordillera, Malargüe, Sur de Malargüe, Sur del Valle de Uco y posiblemente Uspallata. Además, viento norte entre las 13:00 y 20:00 horas en la zona Este y zona Sur.
El cielo amanecerá seminublado en la zona Sur, mientras que el resto de la provincia permanecerá despejado. En Alta Montaña, continúa nubosidad en la zona Sur y Central, con probabilidad de precipitaciones débiles.
Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 22°C.
Mínima: 7°C. (Malargüe y Valle de Uco.)
Mínima: 10°C (resto de la provincia).
Pronóstico del tiempo extendido
Martes 5 de mayo: parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur y leve ascenso de la temperatura. Máxima: 23°C | Mínima: 9°C.
Miércoles 6 de mayo: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda, precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 12°C.
Jueves 7 de mayo: mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones en la mañana, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Mejorando por la tarde. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 19°C | Mínima: 13°C.
Viernes 8 de mayo: poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.