Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

El fenómeno de frío continental se instaló con fuerza en todo el país, marcando una jornada de contrastes térmicos pronunciados. Durante las primeras horas de este lunes, el termómetro descendió, especialmente en la región de Cuyo y el Sur del país. En la provincia de Mendoza el frío se hizo sentir, especialmente, en Malargüe y San Rafael.
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Frío polar: dos localidades de Mendoza se ubicaron en el podrio de las zonas más frías del país.
Foto: Cristian Lozano
El podio del frío: Malargüe y San Rafael en la cima
De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mendoza tuvo un protagonismo central en el ranking de las temperaturas más bajas.
Malargüe se ubicó en el podio nacional, consolidándose como una de las zonas más gélidas con una temperatura real de -3.2°C. Sin embargo, el impacto fue mayor debido al viento, que llevó la sensación térmica a unos crudos -6.3°C.
Por su parte, San Rafael también integró el grupo de las localidades más frías de Argentina, registrando una mínima de -2.2°C al comenzar el día.
El mapa del frío en Argentina mostró una fuerte presencia de las provincias de San Luis, Chubut y La Pampa. A continuación, el listado de las localidades que lideraron el ranking de temperaturas mínimas:
Villa Reynolds (San Luis) -4.2°.
Malargüe (Mendoza) -3.2°.
San Rafael (Mendoza) -2.2°.
Puerto Madryn (Chubut) -2.2°.
Santa Rosa del Conlara (San Luis) -1.6°.
Santa Rosa (La Pampa)-1.4°
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Cómo sigue el tiempo
A pesar del amanecer gélido que obligó a los mendocinos a reforzar el abrigo, el sistema de alta presión y la escasa nubosidad permitirán una amplitud térmica importante.
La radiación solar cumplirá un rol clave para elevar las marcas máximas hacia la tarde, brindando un alivio temporal antes de que el termómetro vuelva a desplomarse con la caída del sol.
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Las mañana persistirán gélidas y por la tarde habrá ascenso de la temperatura.
Foto: Cristian Lozano
Este escenario de estabilidad atmosférica es típico de las masas de aire continental, que generan cielos despejados pero facilitan el enfriamiento nocturno extremo en zonas de precordillera y llanura.
Para el martes 28 de abril, el pronóstico del tiempo anticipa una leve recuperación térmica. Se espera nubosidad variable, vientos moderados del noreste y una máxima de 23°, mientras que la mínima será de 8°.
El miércoles 29, en tanto, se mantendrá el tiempo bueno, con poco cambio en la temperatura, vientos leves y parcial nubosidad en cordillera, con valores térmicos cercanos a los 23° de máxima y 10° de mínima.