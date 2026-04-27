Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

El fenómeno de frío continental se instaló con fuerza en todo el país, marcando una jornada de contrastes térmicos pronunciados. Durante las primeras horas de este lunes, el termómetro descendió, especialmente en la región de Cuyo y el Sur del país. En la provincia de Mendoza el frío se hizo sentir, especialmente, en Malargüe y San Rafael.

Para lo que resta del día, se espera que el sol logre un paulatino ascenso hasta alcanzar los 20°. La misma situación se repetirá durante toda la semana.

Hasta que un día volvió el frío: máxima de 15 grados y nevadas en cordillera, el pronóstico para este domingo

Frío polar: dos localidades de Mendoza se ubicaron en el podrio de las zonas más frías del país.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , Mendoza tuvo un protagonismo central en el ranking de las temperaturas más bajas.

Malargüe se ubicó en el podio nacional, consolidándose como una de las zonas más gélidas con una temperatura real de -3.2°C. Sin embargo, el impacto fue mayor debido al viento, que llevó la sensación térmica a unos crudos -6.3°C.

Por su parte, San Rafael también integró el grupo de las localidades más frías de Argentina, registrando una mínima de -2.2°C al comenzar el día.

El mapa del frío en Argentina mostró una fuerte presencia de las provincias de San Luis, Chubut y La Pampa. A continuación, el listado de las localidades que lideraron el ranking de temperaturas mínimas:

Villa Reynolds (San Luis) -4.2°.

Malargüe (Mendoza) -3.2°.

San Rafael (Mendoza) -2.2°.

Puerto Madryn (Chubut) -2.2°.

Santa Rosa del Conlara (San Luis) -1.6°.

Santa Rosa (La Pampa)-1.4°

ranking de temperaturas mendoza

Cómo sigue el tiempo

A pesar del amanecer gélido que obligó a los mendocinos a reforzar el abrigo, el sistema de alta presión y la escasa nubosidad permitirán una amplitud térmica importante.

La radiación solar cumplirá un rol clave para elevar las marcas máximas hacia la tarde, brindando un alivio temporal antes de que el termómetro vuelva a desplomarse con la caída del sol.

24 de Julio de 2025, Plaza Chile, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura, perros, paseo Las mañana persistirán gélidas y por la tarde habrá ascenso de la temperatura. Foto: Cristian Lozano

Este escenario de estabilidad atmosférica es típico de las masas de aire continental, que generan cielos despejados pero facilitan el enfriamiento nocturno extremo en zonas de precordillera y llanura.