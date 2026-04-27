La psicología de la resiliencia: por qué la crianza de los años 70 favoreció la autonomía infantil

La psicología contemporánea analiza con detenimiento los factores que permitieron a los niños de las décadas de 1960 y 1970 desarrollar una fortaleza emocional superior. Según recientes investigaciones, el aparente abandono cotidiano y la falta de supervisión constante fomentaron una capacidad de autorregulación que hoy es difícil de encontrar en entornos familiares excesivamente controlados y protectores.

Un metaanálisis (es decir, una investigación en base a 52 estudios distintos) realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad Global de Handong reveló vínculos consistentes entre el control parental excesivo y la aparición de cuadros de ansiedad. El estudio, que recopiló datos de 52 investigaciones previas, sugiere que la intervención constante de los adultos impide que los jóvenes desarrollen mecanismos internos para afrontar la tristeza o el aislamiento social .

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Esta dinámica de sobreprotección se manifiesta cuando los padres median en cada conflicto trivial entre amigos o reescriben tareas escolares para evitar el fracaso del niño. Al eliminar cualquier obstáculo del camino, le quitamos a esta nueva generación la oportunidad de aprender de las consecuencias mínimas , alimentando un ciclo de dependencia emocional que se hace evidente al llegar a la adultez joven.

Psicología | "Le quitamos a esta nueva generación la oportunidad de aprender de las consecuencias mínimas"

Autorregulación: la base de la psicología emocional

La clave de la resiliencia reside en la autorregulación, definida por los expertos como la habilidad de gestionar emociones y comportamientos de manera autónoma. Marc Brackett, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, sostiene que estas competencias se aprenden mediante la práctica en momentos de incomodidad o aburrimiento, situaciones que los niños de antes enfrentaban a diario sin mediación adulta.

Cuando un chico dice "¿y ahora qué hago?", está activando procesos de imaginación y pensamiento simbólico fundamentales para su desarrollo cognitivo. El aburrimiento funciona como un motor que impulsa al niño a explorar su entorno y resolver pequeños problemas por sí mismo, fortaleciendo su tolerancia a la frustración y reduciendo la necesidad de gratificación inmediata.

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El rol del juego libre en cada generación

La investigación destaca que el juego libre y no estructurado durante la etapa preescolar predice una mejor capacidad de autocontrol años después. El llamado "juego arriesgado", que implica trepar o explorar fuera de la vista de los padres, permite a los chicos evaluar peligros reales y desarrollar una confianza en sus propias capacidades que la vida moderna, con sus rastreos por GPS, ha limitado drásticamente.

Aunque el tráfico y las normas escolares más restrictivas han reducido la movilidad independiente, los psicólogos subrayan que no se trata de volver a la negligencia, sino de ofrecer espacios de libertad controlada. Brindar oportunidades para tomar decisiones y resolver conflictos cotidianos es el camino para formar una generación capaz de navegar la incertidumbre del mundo actual con herramientas emocionales sólidas.