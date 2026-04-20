20 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
felicidad

La ciencia de la felicidad y la crisis de la mediana edad: qué es la curva en "U" según la psicología

Un estudio internacional revela por qué la felicidad cae en picada al llegar a los 40 años. Entendé el impacto en la salud mental y cómo superar esta etapa.

La ciencia de la felicidad y la crisis de la mediana edad: qué es la curva en U según la psicología

La ciencia de la felicidad y la crisis de la mediana edad: qué es la curva en "U" según la psicología

 Por Analía Martín

Sentirse abrumado o cuestionar cada decisión tomada al llegar a la cuarta década de vida no es un simple mito urbano, sino un fenómeno respaldado por la ciencia. Diversas investigaciones en el campo de la felicidad demuestran que atravesamos un proceso de transición profunda donde las expectativas juveniles chocan de frente con la realidad.

El pozo de los 47 años y la salud mental

Según el economista David Blanchflower, la satisfacción personal traza una curva con forma de "U" a lo largo de nuestra existencia. El punto más bajo de bienestar se registra, en promedio, a los 47.2 años en países desarrollados, marcando el pico de lo que conocemos como la crisis de la mediana edad.

Lee además
Guía técnica para el curado y conservación del mate

El secreto definitivo para curar tu mate y que te dure toda la vida
Guía botánica de Mendoza: propiedades medicinales y uso terapéutico de especies autóctonas

¡Farmacia natural! 5 hierbas mendocinas que tenés que tener en casa

Este declive se asocia con una mayor autoexigencia y el peso de las responsabilidades que asumimos desde la juventud. En esta etapa, la salud mental puede verse afectada por la ansiedad de sentir que "ya es tarde" para corregir ciertos rumbos profesionales o personales.

mujer triste, salud mental
La felicidad atraviesa cambios de transformación profundos desde la juventud a la media edad

La felicidad atraviesa cambios de transformación profundos desde la juventud a la media edad

Por qué la psicología recomienda el balance de vida

Carl Gustav Jung (1875–1961) fue uno de los psiquiatras y psicólogos más influyentes de la historia y se refería a este periodo como "el atardecer de la vida", un momento de conflicto pero también de una oportunidad necesaria. Para la psicología, esta crisis es una toma de conciencia sobre nuestras limitaciones y la finitud del tiempo, lo que nos obliga a recalibrar prioridades.

Aceptar que la juventud terminó no tiene por qué ser algo negativo; al contrario, permite soltar expectativas imposibles que sólo generan frustración. Es el momento ideal para transformar aquello que no funciona y enfocarse en lo que realmente aporta valor al presente.

viejita feliz
Mientras la curba más baja de la felicidad se registra a los 47, a partir de los 50 comienza a subir

Mientras la curba más baja de la felicidad se registra a los 47, a partir de los 50 comienza a subir

El renacer de la felicidad después de los 50

La buena noticia es que, según los datos internacionales analizados en 130 países, la curva vuelve a subir después de cruzar los 50 años. A medida que envejecemos, desarrollamos una mayor madurez emocional y aprendemos a disfrutar de las pequeñas situaciones trascendentales sin la presión del éxito ajeno.

Priorizar el tiempo de calidad y aceptar nuestros límites nos devuelve niveles de satisfacción similares a los de la primera juventud. Por eso, si estás atravesando esta tormenta, recordá que se trata de un proceso natural que te prepara para una etapa de mayor paz y equilibrio.

Temas
Seguí leyendo

La razón psicológica por la que viajar se vuelve una necesidad para algunas personas

El lugar exacto en la heladera donde deben ir los huevos para durar más

Por qué cada vez más personas eligen el potus para su hogar

El secreto del frasco con arroz para atraer abundancia en casa

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1350 del domingo 19 de abril

Seis ganadores de casi 5 millones dejó el Brinco del 19 de abril, pero el pozo principal quedó vacante: todos los resultados

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de abril: números ganadores del sorteo 3366

El Quini 6 de este 19 de abril dejó un ganador de $380 millones: de dónde es y a qué números jugó

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril

La fachada de las oficinas donde operaba el abogado mendocino Jorge Iván Yoma junto a sus socios

El detrás de la causa por estafas contra Iván Yoma: pruebas, denuncias y puntos clave