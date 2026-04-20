La ciencia de la felicidad y la crisis de la mediana edad: qué es la curva en "U" según la psicología

Sentirse abrumado o cuestionar cada decisión tomada al llegar a la cuarta década de vida no es un simple mito urbano, sino un fenómeno respaldado por la ciencia. Diversas investigaciones en el campo de la felicidad demuestran que atravesamos un proceso de transición profunda donde las expectativas juveniles chocan de frente con la realidad.
El pozo de los 47 años y la salud mental
Según el economista David Blanchflower, la satisfacción personal traza una curva con forma de "U" a lo largo de nuestra existencia. El punto más bajo de bienestar se registra, en promedio, a los 47.2 años en países desarrollados, marcando el pico de lo que conocemos como la crisis de la mediana edad.
Este declive se asocia con una mayor autoexigencia y el peso de las responsabilidades que asumimos desde la juventud. En esta etapa, la salud mental puede verse afectada por la ansiedad de sentir que "ya es tarde" para corregir ciertos rumbos profesionales o personales.
Por qué la psicología recomienda el balance de vida
Carl Gustav Jung (1875–1961) fue uno de los psiquiatras y psicólogos más influyentes de la historia y se refería a este periodo como "el atardecer de la vida", un momento de conflicto pero también de una oportunidad necesaria. Para la psicología, esta crisis es una toma de conciencia sobre nuestras limitaciones y la finitud del tiempo, lo que nos obliga a recalibrar prioridades.
Aceptar que la juventud terminó no tiene por qué ser algo negativo; al contrario, permite soltar expectativas imposibles que sólo generan frustración. Es el momento ideal para transformar aquello que no funciona y enfocarse en lo que realmente aporta valor al presente.
El renacer de la felicidad después de los 50
La buena noticia es que, según los datos internacionales analizados en 130 países, la curva vuelve a subir después de cruzar los 50 años. A medida que envejecemos, desarrollamos una mayor madurez emocional y aprendemos a disfrutar de las pequeñas situaciones trascendentales sin la presión del éxito ajeno.