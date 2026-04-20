La ciencia de la felicidad y la crisis de la mediana edad: qué es la curva en "U" según la psicología

Sentirse abrumado o cuestionar cada decisión tomada al llegar a la cuarta década de vida no es un simple mito urbano, sino un fenómeno respaldado por la ciencia. Diversas investigaciones en el campo de la felicidad demuestran que atravesamos un proceso de transición profunda donde las expectativas juveniles chocan de frente con la realidad.

Según el economista David Blanchflower, la satisfacción personal traza una curva con forma de "U" a lo largo de nuestra existencia. El punto más bajo de bienestar se registra, en promedio, a los 47.2 años en países desarrollados , marcando el pico de lo que conocemos como la crisis de la mediana edad.

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Este declive se asocia con una mayor autoexigencia y el peso de las responsabilidades que asumimos desde la juventud. En esta etapa, la salud mental puede verse afectada por la ansiedad de sentir que "ya es tarde" para corregir ciertos rumbos profesionales o personales.

Carl Gustav Jung (1875–1961) fue uno de los psiquiatras y psicólogos más influyentes de la historia y se refería a este periodo como "el atardecer de la vida", un momento de conflicto pero también de una oportunidad necesaria . Para la psicología, esta crisis es una toma de conciencia sobre nuestras limitaciones y la finitud del tiempo , lo que nos obliga a recalibrar prioridades.

La felicidad atraviesa cambios de transformación profundos desde la juventud a la media edad

Aceptar que la juventud terminó no tiene por qué ser algo negativo; al contrario, permite soltar expectativas imposibles que sólo generan frustración. Es el momento ideal para transformar aquello que no funciona y enfocarse en lo que realmente aporta valor al presente.

viejita feliz Mientras la curba más baja de la felicidad se registra a los 47, a partir de los 50 comienza a subir

El renacer de la felicidad después de los 50

La buena noticia es que, según los datos internacionales analizados en 130 países, la curva vuelve a subir después de cruzar los 50 años. A medida que envejecemos, desarrollamos una mayor madurez emocional y aprendemos a disfrutar de las pequeñas situaciones trascendentales sin la presión del éxito ajeno.

Priorizar el tiempo de calidad y aceptar nuestros límites nos devuelve niveles de satisfacción similares a los de la primera juventud. Por eso, si estás atravesando esta tormenta, recordá que se trata de un proceso natural que te prepara para una etapa de mayor paz y equilibrio.