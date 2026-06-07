7 de junio de 2026
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Quini 6

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de junio: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 7 de junio, que llevó el número 3380; cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo Nº 3379 del 3 de junio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 32 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $11.897.219,25 cada uno.

Este sorteo, que se llevó adelante a las 21.15, pone en juego un pozo de $5.400.000.000, y las quinielas registraron 1.600.000 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 7 de junio

              • Tradicional

              • La Segunda

              • Revancha

              • Siempre Sale Quini 6

              • Pozo Extra

              Quini 6
              Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

              Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

              ¿Qué es el Quini 6?

              Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

              ¿Cómo se juega al Quini 6?

              El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

              ¿Cuándo se sortea el Quini 6?

              Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

              Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

              • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
              • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
              • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

              Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

              Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

              ¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

              Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

              ¿Qué representa el Pozo Extra?

              Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

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