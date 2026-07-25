Roy, el perro que revoluciona la ciencia en Mendoza: busca pichiciegos y ayuda a prevenir el Chagas

El CONICET Mendoza impulsa un innovador proyecto de investigación que combina la conservación de la fauna silvestre con la prevención de la enfermedad de Chagas . La iniciativa cuenta con Roy , un perro rastreador donado desde los Países Bajos , que será clave para localizar ejemplares de pichiciego y detectar vinchucas , bajo la dirección de la investigadora Mariella Superina .

Mendoza será el escenario de "CAN-TRACK: Perros que detectan - Ciencia que protege" , un proyecto liderado por Mariella Superina , investigadora del CONICET en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU, CONICET-UNCUYO).

La iniciativa tiene como objetivo identificar especies de fauna difíciles de detectar y vectores de enfermedades mediante perros rastreadores . De esta manera, busca aportar tanto a la salud pública como a la conservación de la fauna silvestre a través del uso del olfato canino.

Para ello, el equipo incorporó a Roy , un perro especialmente entrenado y donado por la fundación neerlandesa Scent Imprint Conservation Dogs . El animal fue adiestrado para localizar ejemplares de pichiciego y detectar la presencia de vinchucas , insectos transmisores de la enfermedad de Chagas .

Si bien la organización europea se especializa en el entrenamiento de perros para la detección de drogas y explosivos, en los últimos años amplió su trabajo hacia la conservación de la biodiversidad. Actualmente desarrolla proyectos en distintos ecosistemas del mundo, desde Indonesia hasta Sudáfrica, para monitorear fauna amenazada y localizar especies de difícil detección.

El proyecto también cuenta con la colaboración de Nadia Esplugas Muñoz, entrenadora de Roy, quien viajó desde los Países Bajos a Mendoza para fortalecer el vínculo con el perro, realizar una auditoría técnica del entrenamiento y evaluar su desempeño en el terreno.

El pichiciego, una especie clave para la fauna de Mendoza

Además de fortalecer la vigilancia epidemiológica, el proyecto busca mejorar el conocimiento sobre el pichiciego, una de las especies más emblemáticas y menos estudiadas de la fauna mendocina.

Debido a sus hábitos subterráneos y a la imposibilidad de utilizar métodos invasivos para localizarlo, el trabajo de Roy permitirá detectar su presencia sin alterar su comportamiento ni afectar su hábitat.

Los investigadores intentarán ampliar la información disponible sobre su distribución en Mendoza, el estado de sus poblaciones, sus hábitos de alimentación y otros aspectos de su biología que todavía permanecen poco conocidos, pese a que la especie habita las regiones áridas y semiáridas de Argentina desde hace siglos.

El pichiciego es uno de los animales más complicados de observar de Mendoza. Foto: Ministerio de Energía y Ambiente.

Como parte de las tareas de campo, Superina y Esplugas Muñoz trabajarán en la Reserva de Ñacuñán, un área que reúne condiciones ideales para el hábitat natural del pichiciego.

Un aporte para prevenir la enfermedad de Chagas

El segundo eje del proyecto estará centrado en el rastreo de vinchucas, insectos que transmiten el parásito causante de la enfermedad de Chagas y cuya presencia en viviendas representa un riesgo para la salud.

Gracias al entrenamiento de Roy, el equipo espera optimizar la detección de estos insectos y generar información que contribuya a fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica.

Con esta iniciativa, el CONICET apuesta por integrar la investigación científica, la conservación de la biodiversidad y la salud pública mediante métodos innovadores, éticos y de bajo impacto sobre la fauna silvestre.