21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Perro

Día Mundial del Perro: la historia que dio origen a la celebración del 21 de julio

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que busca generar conciencia sobre el cuidado y el bienestar del mejor amigo del hombre. Conocé cuál es el origen de esta efeméride.

Día Mundial del Perro: la historia que dio origen a la celebración del 21 de julio
Día Mundial del Perro: la historia que dio origen a la celebración del 21 de julio Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

Más que una fecha en el calendario, cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una efeméride que busca generar conciencia sobre el cuidado, la protección y el buen trato hacia uno de los animales de compañía más queridos y considerados desde hace siglos como el mejor amigo del hombre.

Día Mundial del Perro: la razón por la que se celebra cada 21 de julio

La fecha internacional fue impulsada en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que cerca del 70 % de los perros en el mundo no tenía un hogar y vivía en situación de calle. A partir de ese diagnóstico comenzaron a promoverse campañas de esterilización, adopción responsable y concientización para visibilizar el abandono y el maltrato animal, además de destacar el papel que los perros ocupan como integrantes de muchas familias.

El abandono de mascotas en las calles sigue siendo un problema actual.

El abandono de mascotas en las calles sigue siendo un problema actual.

Cada 21 de julio, organizaciones protectoras de animales, refugios y asociaciones dedicadas al rescate animal realizan jornadas de vacunación, castración, esterilización y adopción, además de actividades educativas destinadas a fomentar la tenencia responsable y el respeto por los animales.

Aunque existe una fecha de alcance internacional, Argentina también cuenta con su propia celebración con el Día Nacional del Perro, que se conmemora cada 2 de junio. La efeméride se celebra desde 1996 por iniciativa de la escritora Cora Cané, quien impulsó este homenaje en memoria de Chonino, un perro de la Policía Federal Argentina que en 1983 murió mientras protegía a su guía, el agente Luis Sibert, durante un operativo.

Además del Día Mundial del Perro y del Día Nacional del Perro, existen otras fechas dedicadas a concientizar sobre el bienestar animal y reconocer el valor de estos compañeros en la sociedad:

  • 29 de abril: Día del Animal.
  • 28 de mayo: Día del Perro Sin Raza.
  • 2 de junio: Día Nacional del Perro (Argentina).
  • 21 de junio: Día de Llevar al Perro a la Oficina.
  • Último domingo de julio: Día Internacional del Perro Callejero.
  • 23 de septiembre: Día del Perro Adoptado.
  • 6 de diciembre: Día del Perro de Trabajo.
Temas
Seguí leyendo

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Mendoza fijó reglas para investigar cannabis y cáñamo industrial

Un informe refleja que cada vez más chicos tienen celular, pero prohibirlo en clase no parece ser la solución

Mendoza no olvida a Liliana Bodoc: el legado de una autora que cambió la literatura

Habrá corte de luz en diez departamentos de Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Suspenden las clases en turno noche y vespertino en una localidad de Mendoza

Lee además
Apuestas deportivas móviles y los números que definen 2026

Apuestas deportivas móviles: los números que marcan 2026
La nieve domina paisajes de Malargüe.

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado
LO QUE SE LEE AHORA
La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas

Las Más Leídas

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Impulsa Mendoza lanzó tres cursos gratuitos para capacitarse en minería

Abrieron tres cursos gratuitos sobre minería en Mendoza: cómo inscribirse

¿Habrá clasesy actividad normal el martes en Mendoza?

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

El campeón del mundo 2022 dejó un mensaje en sus redes tras caer en la final de 2026.

El picante y emotivo mensaje de Rodrigo De Paul el día después de la final