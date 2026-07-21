Día Mundial del Perro: la historia que dio origen a la celebración del 21 de julio Foto: Archivo

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Por Sitio Andino Sociedad







Más que una fecha en el calendario, cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una efeméride que busca generar conciencia sobre el cuidado, la protección y el buen trato hacia uno de los animales de compañía más queridos y considerados desde hace siglos como el mejor amigo del hombre.

Día Mundial del Perro: la razón por la que se celebra cada 21 de julio La fecha internacional fue impulsada en 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que cerca del 70 % de los perros en el mundo no tenía un hogar y vivía en situación de calle. A partir de ese diagnóstico comenzaron a promoverse campañas de esterilización, adopción responsable y concientización para visibilizar el abandono y el maltrato animal, además de destacar el papel que los perros ocupan como integrantes de muchas familias.

El abandono de mascotas en las calles sigue siendo un problema actual. Foto: Archivo Cada 21 de julio, organizaciones protectoras de animales, refugios y asociaciones dedicadas al rescate animal realizan jornadas de vacunación, castración, esterilización y adopción, además de actividades educativas destinadas a fomentar la tenencia responsable y el respeto por los animales.

Aunque existe una fecha de alcance internacional, Argentina también cuenta con su propia celebración con el Día Nacional del Perro, que se conmemora cada 2 de junio. La efeméride se celebra desde 1996 por iniciativa de la escritora Cora Cané, quien impulsó este homenaje en memoria de Chonino, un perro de la Policía Federal Argentina que en 1983 murió mientras protegía a su guía, el agente Luis Sibert, durante un operativo.

Además del Día Mundial del Perro y del Día Nacional del Perro, existen otras fechas dedicadas a concientizar sobre el bienestar animal y reconocer el valor de estos compañeros en la sociedad: 29 de abril: Día del Animal.

Día del Animal. 28 de mayo: Día del Perro Sin Raza.

Día del Perro Sin Raza. 2 de junio: Día Nacional del Perro (Argentina).

Día Nacional del Perro (Argentina). 21 de junio: Día de Llevar al Perro a la Oficina.

Día de Llevar al Perro a la Oficina. Último domingo de julio: Día Internacional del Perro Callejero.

Día Internacional del Perro Callejero. 23 de septiembre: Día del Perro Adoptado.

Día del Perro Adoptado. 6 de diciembre: Día del Perro de Trabajo.

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