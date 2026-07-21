A 68 años del nacimiento de Liliana Bodoc, la escritora que dejó una huella eterna en Mendoza

Un 21 de julio de 1958 nacía Liliana Bodoc , una de las escritoras más influyentes de la literatura fantástica en español. Hoy cumpliría 68 años . Autora de la emblemática "Saga de los Confines" , dejó una huella imborrable en la cultura argentina gracias a una obra que combinó mitología, poesía e identidad latinoamericana, convirtiéndose en una de las voces más queridas de Mendoza y del país.

Aunque falleció en febrero de 2018 , su legado continúa vigente. En reconocimiento a su aporte a la literatura, cada 21 de julio Mendoza celebra el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil , una fecha que honra su nacimiento y su extraordinaria trayectoria.

Liliana Beatriz Chiavetta, conocida mundialmente como Liliana Bodoc , nació el 21 de julio de 1958 en Santa Fe . Fue la menor de cuatro hermanos y pasó su infancia en el barrio Villa María Selva, donde comenzó a desarrollar la sensibilidad y la imaginación que más tarde marcarían toda su obra.

En 1963 , su familia se mudó a Mendoza , luego de que su padre consiguiera trabajo en una fábrica de cemento. Primero vivieron en Las Heras y, más tarde, en Godoy Cruz . La provincia se convirtió en su hogar definitivo y en el escenario donde comenzó a gestarse una de las voces más originales de la literatura argentina.

En 1977 se casó con Antonio Jorge Bodoc, con quien tuvo dos hijos, Romina y Galileo. Al adoptar el apellido de su esposo también nació el nombre con el que sería reconocida por miles de lectores. La familia residió durante años en distintos barrios del Gran Mendoza hasta que, en 2004, se trasladó a Buenos Aires por motivos laborales. Cuatro años después eligieron instalarse en El Trapiche, San Luis, donde encontró un entorno de tranquilidad y naturaleza que alimentó su proceso creativo.

Aunque había interrumpido sus estudios secundarios durante la adolescencia, los retomó años después, ya casada y con hijos. Se graduó como Licenciada en Literaturas Modernas en la Universidad Nacional de Cuyo, institución en la que también se desempeñó como docente. En 1994 se convirtió al islam, una decisión espiritual que influyó en su mirada sobre el mundo y en muchos aspectos de su obra.

La obra que cambió la literatura fantástica latinoamericana

Bodoc debutó como escritora a los 40 años con "Los días del venado", la novela que dio inicio a la célebre "Saga de los Confines". La trilogía revolucionó la literatura fantástica al alejarse de los modelos europeos para construir un universo inspirado en las culturas originarias de América Latina. Su estilo, profundamente poético y humanista, la convirtió en una referencia ineludible del género.

A lo largo de su carrera publicó más de 38 libros, entre novelas, cuentos y obras destinadas al público infantil y juvenil. Títulos como "El espejo africano", "Sucedió en colores" y "Amigos por el viento" también se convirtieron en clásicos contemporáneos.

Su obra fue traducida a numerosos idiomas y recibió importantes reconocimientos, entre ellos The White Ravens (2002 y 2013), el Premio Fantasía, dos Konex de Platino, el Premio Barco de Vapor y diversas distinciones en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En 2015, la Universidad Nacional de Cuyo la distinguió con el título de Doctora Honoris Causa, en reconocimiento a su aporte a la cultura y la educación.

Liliana Bodoc, la mujer que encontró en Mendoza la inspiración para crear mundos inolvidables Foto: UNCuyo

Un legado que sigue vivo

Liliana Bodoc falleció el 6 de febrero de 2018, a los 59 años, como consecuencia de un paro cardíaco, poco después de regresar de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Su muerte conmovió al mundo literario, pero su obra continúa inspirando a nuevas generaciones de lectores.

Ese mismo año, la provincia de Mendoza instituyó por ley el 21 de julio como el Día Provincial del Libro Infantil y Juvenil, un homenaje permanente a la escritora que encontró en la provincia su hogar y desde allí construyó una de las obras más trascendentes de la literatura argentina contemporánea.