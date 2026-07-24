Ley del Libro: advierten que su derogación pondría en riesgo a las librerías independientes

Polémica por la propuesta para derogar la Ley del Libro.

La posible derogación de la Ley del Libro (25.542) volvió a poner en debate el funcionamiento del mercado editorial argentino. En ese contexto, desde Mendoza surgió una voz con peso propio en el sector: María del Pilar García Santos , referente de una de las librerías más tradicionales de la provincia.

En una columna de opinión, la empresaria advierte que la eliminación del esquema de precio único podría generar concentración del mercado, cierre de librerías independientes y pérdida de diversidad cultural , además de afectar la circulación de autores locales.

María del Pilar García Santos se opone a la derogación de la Ley del Libro.

La Ley del Libro abarca toda la cadena de la producción y comercialización , tanto a los escritores, editores, impresores, correctores, traductores, diseñadores, ilustradores y librerías que generan miles de puestos de trabajo .

El punto más importante de esta ley consiste en el precio único fijado por el editor o importador. Este mismo modelo también rige en países con industrias editoriales desarrolladas como Alemania, Japón, Francia o España.

Por ejemplo, en 1995 esta ley fue derogada en Inglaterra y eso impactó negativamente, provocando el cierre de un tercio de librerías independientes (600 en total) y concentrándose el mercado en cadenas, supermercados y plataformas digitales. Mientras que el precio de los libros, en vez de bajar, subió por encima de la inflación. Se trata de una competencia desleal que atenta contra el consumidor y la cultura de un país.

La competencia entre librerías debe ser por su excelencia en atención, el conocimiento del librero y la diversidad de títulos.

El precio único protege la bibliodiversidad cultural, permitiendo la convivencia entre grandes grupos editoriales y proyectos pequeños que enriquecen nuestra cultura.

Mendoza tiene una de las mayores y más ricas producciones literarias del país. Y las librerías independientes somos quienes recibimos, exhibimos y difundimos ese trabajo, junto a libros de circulación nacional e internacional.

Además, las librerías mendocinas no solo vendemos: abrimos nuestras puertas para presentaciones y talleres, algo que las grandes cadenas no realizan, a pesar de estar instaladas en la provincia.

Con la derogación de esta ley, las librerías independientes corremos el riesgo de desaparecer, y con ello, los autores y editoriales locales perderán espacios para vender sus obras, ya que las grandes cadenas no las reciben.

Sabemos que la producción y circulación de la literatura local es la base del arraigo cultural de un lugar.

En un mundo hiperconectado donde los relatos tienden a uniformarse, la literatura local es un acto de resistencia cultural: garantiza diversidad de voces, custodia el lenguaje regional y resguarda un patrimonio simbólico hacia el futuro.

En ese entramado, las librerías independientes cumplen un rol clave en la circulación cultural.

Solicito encarecidamente a nuestros diputados y senadores nacionales por Mendoza que rechacen la derogación de la ley 25.542, en resguardo de nuestra identidad nacional y provincial.

María del Pilar García Santos