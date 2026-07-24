24 de julio de 2026
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Día del Niño

Se viene un mega evento para celebrar el Día del Niño en familia: actividades, precios y entradas

Una jornada mágica para celebrar el Día del Niño en familia. Habrá inflables gigantes, shows y talleres con entradas accesibles y parking gratis.

Se viene un mega evento para celebrar el Día del Niño en familia: actividades, precios y entradas

Se viene un mega evento para celebrar el Día del Niño en familia: actividades, precios y entradas

Por Sitio Andino Sociedad

Se acerca el Día del Niño y la provincia se prepara para una jornada pensada para la diversión de los más chicos. Con una variada agenda de entretenimiento, la propuesta busca reunir a la familia en un espacio de recreación donde la magia, los juegos y las sonrisas serán los grandes protagonistas.

¿Qué actividades y atracciones incluirá este festejo por el Día del Niño?

El evento contará con un amplio abanico de experiencias pensadas para distintas edades. Entre las principales atracciones se destacan los inflables gigantes, las camas elásticas y entretenidos talleres de cocina para los pequeños gastronómicos. Además, el predio ofrecerá shows en vivo que le darán color a la jornada y múltiples sorpresas a lo largo del día.

Una de las grandes novedades será la presencia de profesores de ciclismo en la pista de pumptrack, quienes brindarán clases para que los chicos aprovechen al máximo las pistas. Para sumarse a esta actividad, se recuerda a los asistentes que cada participante debe llevar su propia bicicleta, ya que no habrá alquiler en el lugar.

Entradas, servicios gastronómicos y recomendaciones para los asistentes

La organización confirmó los aspectos clave en cuanto a ingresos, gastronomía y comodidades dentro del predio:

  • Valor de la entrada: El ticket tiene un costo de $10.000 por persona (aplica para adultos y niños a partir de los 2 años) e incluye el acceso ilimitado a los juegos y shows en vivo.
  • Venta de pases: Las localidades son limitadas y pueden adquirirse de manera anticipada comunicándose por teléfono con Antonella Bariffuzza al 2613877470.
  • Servicios e instalaciones: El lugar dispone de estacionamiento gratuito. En el sector gastronómico se comercializarán hamburguesas con papas y bebidas de Franks, panificados (facturas, tortitas, pastafrola) y golosinas como algodones de azúcar y pochoclos.
  • Ingresos permitidos: No se permite ingresar con comida ni bebidas externas, aunque sí se habilita el ingreso del equipo de mate y se ofrecerán opciones de menú sin TACC.

"Buscamos ofrecer una propuesta integral para compartir en familia y crear recuerdos inolvidables para los más pequeños", destacaron desde la organización. "Buscamos ofrecer una propuesta integral para compartir en familia y crear recuerdos inolvidables para los más pequeños", destacaron desde la organización.

Con todos los detalles listos, la invitación está abierta para disfrutar de una fiesta repleta de energía y entretenimiento. Se recomienda reservar los pases con anticipación para asegurar el lugar en una de las celebraciones más esperadas.

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