24 de julio de 2026
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Dirección General de Escuelas

La estrategia de la DGE para priorizar la salud mental y acompañar a los alumnos

La DGE puso en marcha una reestructuración del Servicio de Orientación Escolar que prioriza la salud mental de los alumnos de secundaria.

La estrategia de la DGE para priorizar la salud mental y acompañar a los alumnos. Imagen creada con IA

La estrategia de la DGE para priorizar la salud mental y acompañar a los alumnos. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas oficializó una reestructuración integral en el funcionamiento del Servicio de Orientación Escolar (SOE) de la Educación Secundaria. La medida, publicada en el Boletín Oficial, deroga las normativas vigentes desde 2007 para adaptar la asistencia pedagógica y social a las demandas socioeducativas de los alumnos actuales.

DGE: priorizan la Salud Mental de los alumnos de Secundario.

DGE: priorizan la Salud Mental de los alumnos de Secundario.

DGE, prioriza la Salud Mental de alumnos del Secundario

Entre sus disposiciones principales, la norma establece que la planificación del SOE debe articularse con equipos directivos, docentes, preceptores y familias.

Asimismo, exige la realización de al menos una jornada mensual de trabajo colaborativo e interdisciplinario para la evaluación de diagnósticos y el seguimiento de casos. La reglamentación promueve además la coordinación con redes interinstitucionales externas, como centros de salud, áreas municipales, organismos judiciales y entidades comunitarias.

Reorganización de perfiles profesionales

La Resolución N° 4295 delimita los roles e incumbencias de los integrantes de los equipos de orientación:

  • Asesor/a Pedagógico/a: brinda asesoramiento técnico-pedagógico al equipo directivo y docente en el diseño curricular, la atención a la diversidad y la articulación entre proyectos institucionales. La norma aclara que no realiza intervenciones clínicas.

  • Coordinador/a Pedagógico/a: realiza el seguimiento de los aprendizajes y la permanencia de los estudiantes mediante intervenciones directas en el aula, talleres de convivencia y articulación entre niveles educativos.

  • Orientador/a Social: aborda los aspectos socio-familiares y comunitarios a través de informes socioambientales, visitas domiciliarias, articulación territorial y orientación vocacional-ocupacional.

  • Orientador/a Psicopedagógico/a: interviene en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el plano cognitivo y emocional, coordinando evaluaciones y configuraciones de apoyo junto a Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI).

  • Orientador/a Psicológico/a: nuevo perfil profesional que se incorporará de manera progresiva a partir de 2026. Estará enfocado en la atención de la salud mental, la contención socioemocional del alumnado y la derivación a efectores de salud.

La DGE redefine el rol del preceptor: será clave para detectar casos de abuso y vulnerabilidad. Imagen creada con IA

La DGE redefine el rol del preceptor: será clave para detectar casos de abuso y vulnerabilidad. Imagen creada con IA

El texto normativo indica que todos los profesionales del SOE deberán registrar sistemáticamente sus actuaciones garantizando la confidencialidad, promover la resolución pacífica de conflictos dentro del ámbito escolar y participar en la elaboración y seguimiento de los proyectos institucionales (PEI y PMI).

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