Autismo: la historia del arquitecto que sueña con ciudades más amables para su hijo.

Hay momentos en la paternidad que cambian la perspectiva para siempre. Para Álvaro García Resta , arquitecto y exsecretario de Desarrollo Urban de la Ciudad de Buenos Aires , ese quiebre ocurrió caminando las calles junto a Manolo, su hijo con autismo . Descubrir las barreras invisibles que impone la ciudad dio origen al libro Ciudades Azules , una propuesta para construir entornos urbanos más empáticos.

La obra, escrita junto a Lucía Bellocchio, nace para repensar el diseño urbano desde la inclusión, la accesibilidad cognitiva y la empatía , planteando un cambio de paradigma: las grandes urbes no solo deben construirse con cemento, sino con la sensibilidad necesaria para albergar a toda la diversidad humana.

Históricamente, la accesibilidad en las ciudades se ha centrado en la movilidad física . Sin embargo, García Resta enfatizó en diálogo con Sitio Andino que "las discapacidades cognitivas o invisibles requieren igual atención".

"Es muy común que lo primero en lo que pensemos sea en rampas, porque las discapacidades visibles son más fáciles de detectar. Pero las barreras sensoriales e invisibles son igual de complejas. Para una persona neurodivergente, gestionar situaciones en un entorno hiperestimulado es un desafío enorme " , manifestó.

Para graficarlo, el arquitecto apela a una analogía cotidiana: "es similar a manejar un auto con las luces altas encandilándote de frente o con la música a un volumen ensordecedor. Dentro del espectro estamos todos, y ante el ritmo de una metrópoli agitada con exceso de estímulos, la capacidad de concentración y la calma se ven comprometidas para cualquiera".

Álvaro García Resta, autor de "Ciudades Azules".

Anticipación y previsibilidad: las claves para el entorno público

Al hablar de la cotidianeidad del pequeño Manolo, su padre aseguró que "uno de los factores que más impacta en su vida diaria es la falta de previsibilidad. En el espacio público, la incertidumbre puede resultar mucho más desestabilizadora que un ruido fuerte".

En este sentido, la propuesta de Ciudades Azules aboga por soluciones simples pero profundas, como el uso generalizado de pictogramas o la integración de herramientas digitales.

"La anticipación es un factor enorme. Cuando manejás usando una aplicación como Waze y te avisa que a 200 metros tenés que doblar, la experiencia es mucho más fluida que si tenés que adivinar la calle en el momento. Eso mismo que sentimos al conducir es lo que vive una persona con autismo cuando la ciudad le anticipa lo que viene", ejemplificó.

La anticipación, mediante pictogramas, es una de las herramientas para asistir a las personas con autismo. Imagen crada con IA

La tecnología y la información hoy permiten tomar decisiones inteligentes basadas en datos. Del mismo modo que consultamos el pronóstico del tiempo antes de salir o revisamos el estado del tránsito porteño, disponer de información sobre lugares calificados como amigables con la neurodivergencia permite a las familias planificar sus recorridos con tranquilidad.

Un compromiso de todos los días

Transformar un entorno urbano en un espacio más empático no ocurre de la noche a la mañana; es una búsqueda continua. No se trata de un logro definitivo, sino de un esfuerzo diario por ir tiñendo paulatinamente las calles de azul. En ese camino, García Resta destaca a Mendoza como un claro ejemplo de una ciudad amigable con la experiencia de las personas, donde lo fundamental es mantenerse atento e ir mejorando de a poco en cada aspecto posible.

Al consultar sobre cómo estas modificaciones impactan en el ciudadano promedio, la respuesta es contundente: "cuando la ciudad se vuelve accesible para la neurodivergencia, la tercera edad o la discapacidad física, automáticamente se vuelve más ágil, lógica y amable para toda la comunidad".

"El espectro es dinámico y es abierto. Cualquiera de nosotros el día de mañana podría estar ahí, ya sea por el paso del tiempo, una pérdida de audición o visión, o una hipersensibilidad sobrevenida. En el fondo, todos en algún momento podemos necesitar que la ciudad sea más amigable con nosotros. Y si la ciudad es más azul para ellos, sin duda será mejor para todos", cerró.

Detalles de "Ciudades Azules": dónde conseguirlo

A través de casos reales, testimonios y la vida diaria de una familia, "Ciudades Azules" analiza la experiencia de las personas con autismo en los entornos urbanos.

Las ciudades, que deberían ser un refugio y lugar de contención, se vuelven caóticas y desafiantes. Los autores, ambos padres con hijos dentro del espectro autista, proponen herramientas y ejemplos concretos para construir espacios más amenos, tranquilos y comprensibles para todos.

Los interesados, pueden conseguir el ejemplar en las librerías Yenny y El Ateneo.