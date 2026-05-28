28 de mayo de 2026
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Los mejores vinos del país: las etiquetas que ganaron el premio de Wine Explorer y dónde conseguirlas

El prestigioso premio nacional Wine Explorer reconoció a las mejores etiquetas de la industria. La ruta de compra en Mendoza para conseguir cada vino premiado.

Los mejores vinos del país: las etiquetas que ganaron el premio de Wine Explorer y dónde conseguirlas

Los mejores vinos del país: las etiquetas que ganaron el premio de Wine Explorer y dónde conseguirlas

 Por Analía Martín

El mercado vitivinícola nacional experimenta una renovación constante impulsada por la búsqueda de la excelencia y la identidad de los terruños. En este escenario competitivo, la destacada plataforma Wine Explorer celebró su evento anual para otorgar su prestigioso premio a los mejores exponentes de la industria. Los vinos locales consolidaron su liderazgo en las principales categorías.

¿Qué es Wine Explorer y qué significa obtener un premio de esta plataforma?

El Wine Explorer es una red de difusión y el principal certamen nacional que celebra la cultura del vino argentino. A través de su evento anual, premian a los mejores exponentes de la industria en decenas de categorías (incluyendo bodegas icónicas, enólogos, emprendimientos y rutas del vino regionales). El panel de selección está compuesto por expertos, comunicadores y especialistas del sector, garantizando transparencia y prestigio. Obtener el reconocimiento de Wine Explorer significa que:

  • Valida la calidad y el terruño: los premios son otorgados por un jurado de especialistas, lo que avala técnica y comercialmente la calidad de un vino o la identidad de una región vitivinícola.
  • Posicionamiento internacional y nacional: ser reconocido como una bodega destacada o "Enólogo Revelación" funciona como una excelente herramienta de marketing y comercialización.
  • Visibilidad para economías regionales: Permite que zonas emergentes o provincias con menor tradición vitivinícola masiva (como Jujuy) obtengan un reflector nacional que impulse su turismo y el desarrollo local.
  • Impulso a las prácticas sostenibles: al premiar la innovación y el liderazgo en la sostenibilidad, incentiva a toda la industria a adoptar métodos de producción más ecológicos y responsables.
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Los vinos de Mendoza que alcanzaron la máxima distinción

La provincia se posicionó con firmeza en el mapa de ganadores gracias a la complejidad de sus propuestas. El máximo galardón al Mejor Malbec fue para As Bravas Malbec 2017, de El Enemigo Wines, un ejemplar de El Cepillo con una inusual crianza de 60 meses en fudres. Por su parte, el premio al Mejor Vino Blanco lo recibió Catena Zapata White Stones 2022, un Chardonnay de clase mundial nacido en suelos con base de carbonato de calcio.

Temas

En el segmento de los espumosos, el Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 fue consagrado por sostener el estándar de oro del método tradicional. El rubro del diseño también tuvo su reconocimiento: la línea Universo Paralelo de Bodegas López ganó como Mejor Etiqueta por su propuesta moderna orientada a captar a las nuevas generaciones. En tanto, la categoría Lanzamiento del Año destacó al León Cabernet Sauvignon 2022 de Luigi Bosca.

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Innovación, micro-terroir y las joyas del resto del país

El concurso también otorgó distinciones específicas que premian la exploración minuciosa del suelo. El proyecto Buscado Vivo o Muerto, de la firma Mil Suelos (Valle de Uco), obtuvo el galardón a la Mejor Línea de Vino debido a su enfoque de micro-terroir sobre suelos calcáreos y arenosos. Asimismo, el Raquis Paraje Gualtallary 2022 (Tupungato) fue elegido como el Mejor Vino de Mendoza por reflejar la acidez salvaje y la tiza de la montaña. A continuación la listo completa de los vinos premiados

  • Mejor Malbec: As Bravas Malbec 2017 – El Enemigo Wines – Mendoza
  • Mejor Vino Tinto No Malbec: Cheval des Andes 2022
  • Mejor Vino Blanco: Catena Zapata White Stones 2022 – Catena Zapata – Mendoza
  • Mejor Vino Espumoso: Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2020 – Rosell Boher- Mendoza
  • Mejor Vino Orgánico / Biodinámico / Natural: Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023 – Ribera del Cuarzo – Río Negro
  • Lanzamiento del año: León Cabernet Sauvignon 2022 – Luigi Bosca – Mendoza
  • Mejor Etiqueta de Vino: Universo Paralelo – Bodegas López – Mendoza
  • Mejor Línea de Vino: Buscado Vivo o Muerto – Mil Suelos – Mendoza
  • Mejor vino de Mendoza: Raquis Paraje Gualtallary 2022 – Raquis
  • Mejor vino del NOA: El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 – El Bayeh – Jujuy
  • Mejor vino de CENTRO: Pyros Limestone Hill Malbec 2021 – Pyros – San Juan
  • Mejor Vino de PATAGONIA: Otronia Chardonnay 2021 – Alejandro Bulgheroni Family Vineyards – Chubut
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Guía de puntos de venta y vinotecas para comprarlos en Mendoza

Para quienes buscan incorporar estas botellas exclusivas a su colección personal, existen canales de abastecimiento especializados en la provincia. En el centro de la ciudad, Sol y Vino Vinoteca (Av. Sarmiento 252) cuenta con etiquetas limitadas como Raquis o Buscado Vivo o Muerto. Otra opción céntrica es La Calicata Vinoteca (Agustín Álvarez 413), con asesoramiento de sommeliers enfocado en pequeños productores. Para espumantes premium, Go Bar (Av. Arístides Villanueva 551) ofrece stock del Rosell Boher Grande Cuvée.

La compra directa en bodega es otra alternativa para los consumidores locales. Se puede adquirir As Bravas en Casa Vigil (Videla Aranda 7008, Maipú) o la línea Universo Paralelo en Bodegas López (Blas Parera 160, Maipú). Para conseguir los ejemplares del resto del país, las vinotecas boutique como Mendoza Wine Shop o distribuidoras digitales como Wine Retrospective y Enotek Mendoza gestionan los envíos locales.

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