El vino Cabernet Sauvignon de Mendoza premiado en el prestigioso Juicio de Davis

Un prestigioso jurado internacional eligió a un selecto vino de la provincia de Mendoza entre los mejores del planeta . El reconocimiento ocurrió en el concurso "Juicio de Davis", organizado por la Universidad de California y Harvard. La etiqueta local fue la única argentina en clasificar a la gran final del certamen.

El galardón posee una relevancia histórica descomunal para la vitivinicultura de la región. Se realizó en conmemoración de los cincuenta años del mítico "Juicio de París" de 1976, la legendaria cata a ciegas donde las etiquetas californianas quebraron la hegemonía francesa . En esta oportunidad, un comité integrado por los críticos, académicos y enólogos internacionales más respetados evaluó a ciegas un total de 150 muestras de Cabernet Sauvignon de los principales rincones del globo.

La etiqueta Hobbs Estate Cabernet Sauvignon perteneciente a la bodega Viña Cobos, de Luján de Cuyo , emergió como el único exponente argentino en alcanzar la codiciada instancia final de la competencia. De este modo, la producción mendocina logró codearse en el Olimpo definitivo con marcas consagradas de la talla de Cakebread Cellars, Grgich Hills Estate y Kenzo Estate. Este hito ubica al país en una posición de privilegio absoluto junto a potencias históricas como Francia, Estados Unidos, Chile y Sudáfrica.

¿Cuál es la mística detrás del vino de Luján de Cuyo que deslumbró a los expertos?

El secreto de este reconocimiento internacional radica en la precisión milimétrica de su origen geográfico. La bebida encarna la visión de Paul Hobbs, una de las figuras más influyentes del sector, quien supo interpretar las bondades del suelo de Agrelo. La combinación del clima, la pureza del agua de cordillera y la cuidada selección de las parcelas permitieron concebir una estructura de elegancia y profundidad excepcionales.

eso sale el vino ganador Este vino encarna la visión de Paul Hobbs quien supo interpretar las bondades del suelo de Agrelo Foto: tienda.vinacobos.com

Desde la propia bodega destacaron que este logro trasciende las fronteras de la marca. Significa una confirmación rotunda del potencial de los terroirs locales y reafirma que la geografía de la región tiene la capacidad técnica de destacarse globalmente a través de variedades complejas, demostrando un dominio absoluto que va mucho más allá de su histórico y exitoso Malbec.

Este histórico galardón demuestra que la magia de los viñedos locales no se detiene en las tradiciones conocidas, sino que se reinventa constantemente para conquistar nuevos territorios. El veredicto de los expertos en California deja una certeza rotunda: la combinación única de suelo, clima y dedicación artesanal mantiene un misticismo inigualable, consagrando los secretos de la región como una de las experiencias vitivinícolas más prestigiosas y codiciadas del planeta.