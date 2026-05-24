Maridaje: las claves técnicas para combinar la gastronomía vegana con la acidez y estructura del vino

Maridaje basado en plantas: las claves técnicas para combinar la gastronomía vegena con la acidez y estructura del vino

La gastronomía mendocina experimenta una notable transformación impulsada por el auge de las propuestas basadas en plantas. Los chefs y sommeliers de la región desarrollan maridajes innovadores que rompen con los viejos mitos de la cocina tradicional. El desafío actual radica en armonizar la complejidad de los vegetales y hongos con la estructura y los taninos del vino.

Este fenómeno encuentra un terreno fértil en las cartas de los principales restaurantes de bodegas y espacios urbanos de la provincia. El uso de ingredientes nobles como los hongos de pino de Potrerillos, los frutos secos del Valle de Uco y las legumbres orgánicas exige un análisis técnico profundo de las texturas. Las propiedades organolépticas de las cepas locales juegan un rol fundamental para equilibrar la intensidad de estas preparaciones.

Los especialistas señalan que ya no se piensa al maridaje vegetal como una opción secundaria o meramente complementaria. Las técnicas modernas de cocción como el ahumado a la jarilla, el rescoldo y las fermentaciones prolongadas aportan una robustez inédita a los platos. Esta evolución gourmet demanda vinos que puedan sostener la agudeza del sabor sin tapar la frescura de los productos de la tierra.

¿Cómo influyen los hongos y las legumbres al elegir un varietal mendocino?

Las legumbres aportan una untuosidad y un peso en boca muy particular que requiere de ejemplares con buena presencia y estructura. Un guiso de lentejas con vegetales ahumados o un humus de garbanzos con especias encuentran su pareja ideal en un Cabernet Franc de zonas frías. La tensión y los taninos amables de este varietal cortan la densidad de la legumbre, limpiando el paladar en cada bocado de forma armónica.

Por su parte, los hongos poseen un alto contenido de umami, el denominado quinto sabor, que potencia la percepción alcohólica de las bebidas. Las gírgolas a la plancha o los portobellos asados maridan de forma magistral con un Pinot Noir de altura o un Criolla con paso por madera. Estos tintos ligeros pero complejos respetan la delicadeza terrosa del ingrediente principal sin sobrecargar la experiencia sensorial del comensal.

La clave del éxito en estos maridajes de vanguardia se basa en igualar los pesos de la comida y de la bebida. Un puré untuoso de alubias blancas con aceite de oliva texturizado se beneficia enormemente de la estructura de un Chardonnay con crianza en barricas. El aporte láctico y la untuosidad de la madera complementan la cremosidad del plato, logrando una persistencia notable y equilibrada.

puré de alubias blancas El maridaje de vinos y legumbres es un viaje de ida

¿De qué manera la acidez del vino transforma la experiencia de los platos verdes?

La acidez es el verdadero motor del maridaje contemporáneo, especialmente cuando se trabaja con vegetales de hojas amargas o preparaciones ácidas. Los espárragos, las alcauciles y las ensaladas con aderezos cítricos suelen ser enemigos de los tintos pesados debido a que metalizan los sabores en la boca. Para estos casos, un Sauvignon Blanc del Valle de Uco o un Torrontés estallado de frescura ofrecen la respuesta técnica perfecta.

Los componentes ácidos del vino contrarrestan la base grasa de los aceites vegetales y los quesos de frutos secos que se usan en la cocina vegana. Un risotto de cebada perlada con calabaza asada y crocante de semillas encuentra un balance absoluto con un Chenin Blanc joven. La acidez lineal corta la dulzura natural del zapallo y refresca las papilas gustativas, invitando inmediatamente a un siguiente bocado.

Las bodegas locales ya registran esta tendencia y adaptan sus porfolios incluyendo certificaciones veganas en sus etiquetas de exportación y consumo interno. El consumidor mendocino, habituado a la excelencia vitivinícola, exige que las alternativas sustentables mantengan los mismos estándares de calidad que la alta cocina tradicional.