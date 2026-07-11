¿Qué significa que “el vino tenga cuerpo” y cómo reconocerlo desde la etiqueta?

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Por Analía Martín







El fascinante lenguaje de la enología suele despertar dudas entre los consumidores que buscan profundizar en su experiencia sensorial. Entender el comportamiento del vino implica dominar conceptos clave como el "cuerpo", una característica física que define la densidad, el volumen y el peso de la bebida en el paladar durante la degustación.

Una metáfora sencilla y las claves para reconocerlo en la cata Para comprender este concepto de forma práctica sin tecnicismos complejos, los especialistas recurren a una analogía directa con elementos cotidianos. Sentir el cuerpo de un vino es equivalente a percibir la diferencia de densidad física en la boca entre beber un vaso de agua (cuerpo ligero), un trago de leche entera (cuerpo medio) o una cucharada de crema (cuerpo completo). Esta propiedad estructural no surge por azar, sino que depende de una interacción fisicoquímica precisa entre los niveles de alcohol, el azúcar residual, la concentración de taninos extraídos del hollejo y el tipo de crianza (como el paso por barricas de madera).

Aprender a reconocer esta cualidad durante una cata requiere prestar especial atención a tres fenómenos físicos muy claros:

Viscosidad visual: Al girar la copa, se debe observar el descenso de las "lágrimas" o "piernas" por el cristal. Si caen de forma lenta y espaciada, reflejan una mayor presencia de alcohol y densidad, anticipando un vino con más cuerpo.

Al girar la copa, se debe observar el descenso de las "lágrimas" o "piernas" por el cristal. Si caen de forma lenta y espaciada, reflejan una mayor presencia de alcohol y densidad, anticipando un vino con más cuerpo. Peso en el paladar: Es la respuesta táctil y la sensación de volumen que se produce al mantener el líquido en la boca o al tragarlo.

Es la respuesta táctil y la sensación de volumen que se produce al mantener el líquido en la boca o al tragarlo. Persistencia final: Consiste en medir el tiempo en que los sabores perduran tras la ingesta. Por regla general, los ejemplares con buen cuerpo dejan un final largo, complejo y sabroso. Mito: Es fundamental aclarar que el cuerpo no es un indicador de calidad, sino una descripción del estilo. Un vino con mucho cuerpo no es mejor que uno ligero; la verdadera excelencia se determina por el equilibrio armónico de todos sus componentes.

El mapa mendocino: etiquetas robustas vs. opciones ligeras El suelo aluvial y el clima seco característicos de la provincia de Mendoza favorecen la producción de etiquetas con gran concentración. Sin embargo, la diversidad geográfica de la región permite elaborar perfiles para todos los gustos y ocasiones de consumo: Vinos mendocinos con cuerpo (Robustos): El Malbec cultivado en las zonas bajas e históricas como Luján de Cuyo y Maipú destaca por su cuerpo robusto, texturas aterciopeladas y notas de frutas maduras. En esta misma categoría entran el Cabernet Sauvignon y el Tannat, estructurados con taninos firmes e ideales para procesos de larga guarda. Resultan ideales para acompañar carnes rojas asadas o guisos contundentes.

El Malbec cultivado en las zonas bajas e históricas como Luján de Cuyo y Maipú destaca por su cuerpo robusto, texturas aterciopeladas y notas de frutas maduras. En esta misma categoría entran el Cabernet Sauvignon y el Tannat, estructurados con taninos firmes e ideales para procesos de larga guarda. Resultan ideales para acompañar carnes rojas asadas o guisos contundentes. Vinos mendocinos sin cuerpo (Ligeros): El Pinot Noir del Valle de Uco, cultivado a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, conserva una acidez viva que da como resultado perfiles fluidos, sutiles y sumamente elegantes. En sintonía, los blancos de altura como el Sauvignon Blanc o los Chardonnay de cosecha temprana priorizan la frescura cítrica y la mineralidad por sobre la densidad, siendo opciones refrescantes ideales para picadas, pescados o días de calor. Identificar el peso de lo que servimos en la copa permite perfeccionar el arte del maridaje, garantizando que la estructura de la bebida acompañe armónicamente la intensidad de cada plato.