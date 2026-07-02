Los campeones del Mundial 86 celebraron en Miami con sus vinos mendocinos y solidarios

Miami fue escenario, este lunes, día en que se cumplieron los 40 años de la final en el estadio Azteca , de un homenaje a la Selección argentina campeona del mundo . En el restaurante BLT Prime , del hotel Trump National Doral , seis campeones del mundo brindaron con sus vinos "Héroes" y "La Final" , elaborados por la bodega mendocina Mendoza Vineyards junto con los propios protagonistas de aquella conquista.

El encuentro coincidió con una etapa de expansión comercial de ambas etiquetas en el mercado estadounidense , impulsada por el interés que despierta la Selección argentina en el marco de la actual Copa del Mundo .

Mientras se disputa el torneo, los ex jugadores de la Selección campeona de 1986 acompañaron a Mendoza Vineyards en acciones promocionales realizadas en cadenas comerciales, vinotecas y hoteles de distintas ciudades del país. "Estuvimos en Los Ángeles, Nueva York, New Jersey, Connecticut y Miami realizando acciones con el importador, estamos posicionando la marca de una manera excelente en vinotecas y supermercados en diez estados, en los que es muy difícil entrar", señaló Richard Bonvin, CEO de la bodega .

El directivo vinculó el desempeño comercial con el rendimiento deportivo del equipo nacional en el torneo en curso. "Esto desarrolla un potencial a futuro no sólo para esta marca, sino para Argentina . Mientras Argentina llegue más lejos en este Mundial, el consumo de nuestros productos se incrementará, porque hay un especial entusiasmo en Estados Unidos por la Selección Argentina ", agregó.

Un brindis por los cuarenta años

Más de ciento cincuenta invitados, entre ellos representantes de medios de comunicación de distintos países, participaron del homenaje por las cuatro décadas del título obtenido en México 1986. Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Carlos "Chino" Tapia, Miguel Zelada y Jorge Burruchaga, todos ellos campeones del mundo, compartieron una jornada de recuerdos y entrevistas con periodistas llegados de distintos países.

La celebración reunió también a otras figuras del fútbol argentino: Gabriel Batistuta, histórico goleador de la Selección; Maxi Rodríguez, autor de uno de los goles más recordados en la historia de los Mundiales frente a México; José Néstor Pékerman, uno de los entrenadores de mayor influencia en la formación de jugadores argentinos; y Oscar Ustari, arquero con trayectoria en la Selección y en el fútbol internacional.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el brindis con "Héroes" y "La Final", los vinos elaborados por los propios campeones del mundo junto a Richard Bonvin, CEO y enólogo de Mendoza Vineyards, y Jorge del Valle, director comercial de Finca La Anita.

campeones 3 Los campeones con el equipo de la bodega. En Miami presentaron el vino solidario de los héroes del Azteca

Un proyecto solidario

Más que una etiqueta, el emprendimiento representa una causa solidaria que mantiene unido al plantel campeón de 1986. Inspirados en los valores de trabajo en equipo transmitidos por Carlos Bilardo, y fortalecidos tras la muerte de Diego Maradona, los integrantes de aquel grupo decidieron convertir el vino en una herramienta de ayuda para quienes formaron parte de esa conquista.

Las ganancias de las ventas se distribuyen entre futbolistas, cuerpo técnico, utileros y masajistas, lo que reafirma que el espíritu de aquel plantel se mantiene vigente.

Del homenaje participaron también autoridades de la CONMEBOL, la AFA y del Comité Organizador de la Copa Mundial de Fútbol 2026, quienes acompañaron el reconocimiento a una generación cuyo legado continúa presente en el fútbol mundial.

Cuarenta años después de haber levantado la Copa del Mundo, los campeones mostraron que el mayor logro no fue solamente el obtenido en la cancha, sino haber sostenido, con el paso del tiempo, un grupo que continúa encontrándose, celebrando y ayudando a quienes compartieron aquel sueño.

El origen de los vinos

La línea Los Campeones surgió de la amistad entre Oscar "El Cabezón" Ruggeri y Jorge del Valle, director para Latinoamérica de Mendoza Vineyards. Interesado en lanzar un vino propio, Ruggeri convocó a sus ex compañeros de la Selección, quienes respondieron con buena disposición.

El proyecto tuvo, desde su origen, un propósito solidario: algunas familias de integrantes de aquel plantel atravesaban dificultades económicas, y sus compañeros decidieron impulsar esta línea de vinos para asistirlas a través de las ventas.

Así surgieron "La Final Malbec" y "Héroes Blend", ambos elaborados con uvas provenientes de Agrelo, a los que luego se sumó "Héroes Malbec". El primero de estos vinos, cosecha 2024, combina un 70% de Malbec, 10% de Cabernet Franc, 10% de Cabernet Sauvignon y 10% de Petit Verdot, y tiene un valor de 15.000 pesos. "Héroes Malbec" 2025 se comercializa al mismo precio, mientras que "La Final Malbec" 2022 se ofrece a 20.000 pesos.

En cuanto a la presentación, la etiqueta blanca de "La Final" incorpora el número 86 en celeste y blanco, junto a una fotografía de la Selección en el estadio Azteca. "Héroes", en cambio, presenta una etiqueta negra con cápsula en los colores de la bandera argentina, sobre la que se destaca en dorado la Copa del Mundo junto al mismo número.