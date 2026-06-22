22 de junio de 2026
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Vino

Mendoza promocionó vinos de altura en la Cité du Vin, el destacado museo del vino en Francia

Vinos mendocinos fueron presentados en la Cité du Vin, con degustaciones y capacitación a cargo de una sommelier argentina en Francia.

Mendoza promocionó vinos de altura en la Cité du Vin, el destacado museo del vino en Francia

Mendoza promocionó vinos de altura en la Cité du Vin, el destacado museo del vino en Francia

Por Sitio Andino Economía

En el marco de las acciones de promoción internacional del vino mendocino, ProMendoza llevó adelante una serie de actividades en la Cité du Vin, en Burdeos, Francia, uno de los espacios más relevantes del mundo dedicados a la cultura vitivinícola.

La propuesta incluyó dos degustaciones abiertas al público y una capacitación interna para el equipo de sommeliers del museo, con el foco puesto en la identidad de los vinos de altura y el perfil del terroir mendocino.

vino francia
La propuesta incluyó dos degustaciones abiertas al público.

La propuesta incluyó dos degustaciones abiertas al público.

La actividad estuvo a cargo de la sommelier argentina radicada en Francia, Yamila Lilén Hug-Castaño, quien guió las instancias de formación y degustación.

Degustaciones de vino mendocino y fuerte interés del público

Las sesiones convocaron a unas 70 personas interesadas en profundizar conocimientos sobre los vinos de Mendoza. Según la organización, se trató de encuentros con alto nivel de participación y un marcado interés por las características productivas de la provincia y su posicionamiento internacional.

Durante las degustaciones se destacaron etiquetas enviadas por las bodegas Alpamanta, Caro, Chandon y Diamandes, que fueron parte central de la experiencia en la Cité du Vin.

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Durante las degustaciones se destacaron diversas etiquetas.

Durante las degustaciones se destacaron diversas etiquetas.

El intercambio no se limitó a la copa: también surgieron consultas sobre exportaciones, presencia de etiquetas argentinas en el mercado francés y el desarrollo del enoturismo en Mendoza. Incluso, se evidenció interés concreto en la provincia como destino turístico por parte de varios asistentes.

Un puente consolidado con uno de los centros del vino más influyentes

La Cité du Vin no es solo un museo, sino un centro cultural inmersivo que propone un recorrido sensorial y tecnológico por la historia, la geografía y la cultura del vino en el mundo.

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Yamila Lilén Hug-Castaño guió las instancias de formación y degustación.

Yamila Lilén Hug-Castaño guió las instancias de formación y degustación.

En ese contexto, Mendoza refuerza su presencia internacional a partir de un convenio firmado en el marco del décimo aniversario del espacio. Como parte de ese acuerdo, la provincia envió 1236 botellas de vino, que incluyen 34 etiquetas de gama media y alta elaboradas por 19 bodegas mendocinas.

Este envío consolida la visibilidad del vino mendocino en Francia, al mismo tiempo que alimenta futuras acciones en la Cité du Vin, como degustaciones en el Bar Belvedere y experiencias sensoriales a lo largo del año.

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