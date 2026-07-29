Despachos de vino 2026: Mendoza sostuvo el crecimiento del mercado interno

Los despachos de vino desde bodega hacia el mercado interno registraron un respiro al cierre del primer semestre . Durante junio de 2026 , los despachos totales alcanzaron los 612.686 hectolitros , lo que representa un aumento del 5,8 % respecto del mismo mes del año anterior.

El repunte refleja una transformación en la matriz de la industria y, posiblemente, en los hábitos de los consumidores argentinos , que parecen inclinarse por opciones de menor costo para no abandonar el consumo de la bebida nacional .

Cabe aclarar que los despachos de bodega que mide el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) no representan el consumo directo . Tal como indica el propio concepto, se trata del vino que sale de la bodega y no del que efectivamente se vende en las góndolas.

De acuerdo con los datos provisorios elaborados por el INV , el volumen despachado entre enero y junio alcanzó los 3.437.494 hectolitros , con un crecimiento del 0,8 % en comparación con el mismo período de 2025. El fuerte avance registrado en junio permitió que el semestre evitara cerrar con cifras negativas .

Los despacho de vino desde bodegas parecen recuperarse

El vino sin mención varietal impulsó el crecimiento

El principal impulsor del crecimiento fue el vino sin mención varietal, conocido históricamente en el país como vino de mesa o de corte. Esta categoría concentró el 68,9 % del volumen total despachado durante el sexto mes del año y registró un crecimiento interanual del 19,1 %.

En contrapartida, los vinos varietales redujeron su participación al 28 % del mercado interno y registraron una caída del 17,9 % frente a junio del año pasado.

Espumosos, tintos y blancos

Los datos del INV también muestran un comportamiento particular en los segmentos de menor volumen. Los espumosos tuvieron un desempeño muy positivo al crecer 26,5 % interanual, aunque continúan siendo una categoría acotada, con apenas el 2,7 % del volumen total.

El vino tinto continúa liderando las preferencias de los consumidores. Durante junio concentró el 76,4 % del volumen despachado y registró un incremento interanual del 8,9 %. Los vinos blancos, en tanto, representaron el 23,6 % restante del mercado y retrocedieron 2,3 % durante el mes analizado.

El tetra brik ganó participación

La botella de vidrio mantiene un amplio liderazgo al concentrar el 66,4 % del volumen total despachado y registrar un crecimiento del 3,5 %. No obstante, el formato que realmente impulsó la recuperación fue el tetra brik.

El envase de cartón, tradicionalmente asociado a las líneas más accesibles, aumentó sus despachos un 13,5 % interanual y consolidó una participación del 31,5 % del total. En los segmentos más pequeños también aparecieron movimientos llamativos. El formato bag in box, aunque representa apenas el 0,1 % del volumen despachado, registró un crecimiento interanual del 177,7 %, mientras que la lata, una incorporación reciente al mercado, retrocedió 10,4 %.

El vino en tetra brik uno de los factores de crecimiento

Mendoza sostuvo el crecimiento nacional

El mapa productivo nacional también muestra una marcada concentración. De cada diez litros comercializados en el mercado interno durante junio, nueve provinieron de Mendoza. La provincia explicó el 90,1 % del volumen total, con 552.297 hectolitros despachados y un crecimiento interanual del 8,9 %, desempeño que prácticamente sostuvo por sí solo el resultado positivo del país.

San Juan, tradicional segundo actor de la vitivinicultura argentina, concentró el 5,1 % del mercado interno y atravesó un junio muy complejo. Sus despachos cayeron 36,8 % interanual, hasta los 31.263 hectolitros. El acumulado del primer semestre refleja una situación aún más delicada, con un desplome del 52,6 % respecto del mismo período de 2025