ANSES: quiénes cobran este miércoles 29 de julio de 2026

Agregar Sitio Andino en

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 29 de julio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI ANSES: quiénes cobran este miércoles 29 de julio de 2026 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 8 y 9, recibirán su pago correspondiente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Julio - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026. Julio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio Fechas de cobro ANSES julio 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2: 13 de julio

Documentos terminados en 3: 14 de julio

Documentos terminados en 4: 15 de julio

Documentos terminados en 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6: 17 de julio

Documentos terminados en 7: 20 de julio

Documentos terminados en 8: 21 de julio

Documentos terminados en 9: 22 de julio Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2: 13 de julio

Documentos terminados en 3: 14 de julio

Documentos terminados en 4: 15 de julio

Documentos terminados en 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6: 17 de julio

Documentos terminados en 7: 20 de julio

Documentos terminados en 8: 21 de julio

Documentos terminados en 9: 22 de julio Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 13 de julio

Documentos terminados en 1: 14 de julio

Documentos terminados en 2: 15 de julio

Documentos terminados en 3: 16 de julio

Documentos terminados en 4: 17 de julio

Documentos terminados en 5: 20 de julio

Documentos terminados en 6: 21 de julio

Documentos terminados en 7: 22 de julio

Documentos terminados en 8: 23 de julio

Documentos terminados en 9: 24 de julio Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 17 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de julio La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026

: todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de julio al 11 de agosto de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de julio Desempleo Plan 2 Junio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 8 de agosto. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.