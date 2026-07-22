22 de julio de 2026
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¿Por qué no me depositaron la Tarjeta Alimentar en julio? Las razones más frecuentes

¿No cobraste la Tarjeta Alimentar en julio? Conocé las posibles causas, cómo verificar tu situación en ANSES y qué hacer para reclamar el pago.

¿Por qué no me depositaron la Tarjeta Alimentar en julio? Las razones más frecuentes
¿Por qué no me depositaron la Tarjeta Alimentar en julio? Las razones más frecuentes
Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es una ayuda mensual de la ANSES destinada a garantizar el acceso a alimentos. Sin embargo, algunos beneficiarios no recibieron el pago de julio. Conocé las posibles causas, cómo verificar tu situación y qué hacer para reclamar.

Qué hacer si no cobraste la Prestación Alimentar y cuáles son los motivos

Una persona puede dejar de percibir la Prestación Alimentar por distintos motivos. Entre los más habituales se encuentran la falta de actualización de los datos personales o del grupo familiar en ANSES, modificaciones en la situación socioeconómica del hogar, el incumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al beneficio o porque los hijos alcanzaron la edad máxima permitida. Además, en algunos casos pueden producirse demoras en la acreditación de los pagos de acuerdo con el calendario oficial.

Frente a esta situación, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar las liquidaciones en los apartados "Hijos" y "Mis Asignaciones". Allí, la Prestación Alimentar suele aparecer integrada al pago mensual junto con el resto de las prestaciones que recibe el titular.

Si el beneficio no fue depositado, los usuarios pueden realizar una consulta o presentar un reclamo desde el sitio web o la aplicación oficial de ANSES, sin necesidad de ir a una oficina. También es importante verificar la fecha de cobro asignada, ya que algunos pagos pueden acreditarse con demora. Quienes prefieran atención presencial pueden acercarse a una sede del organismo.

Vale recordar que la Prestación Alimentar está dirigida, entre otros grupos, a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive. Por ese motivo, cuando los menores superan ese límite de edad, el beneficio deja de abonarse, salvo en las situaciones previstas por la normativa vigente.

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