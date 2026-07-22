22 de julio de 2026
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Petróleo

El precio del petróleo sigue en alza mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

La tensión internacional impacta en el precio del petróleo mientras persisten las dudas sobre la seguridad del tránsito por Ormuz.

El precio del petróleo sigue en alza mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo sigue en alza mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Por Sitio Andino Economía

El precio internacional del petróleo continúan en alza y se acercan a los US$95 por barril este miércoles, en medio de la continuidad de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el paso por el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, avanza un 3,63% y cotiza a US$94,28 por barril. En tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube un 3,35% y se ubica en US$87,17 por barril.

El precio del petróleo vuelve a subir tras el fin de la tregua

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los US$73 por barril. Ese fue el valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, aunque en los últimos días volvió a avanzar debido a nuevos desencuentros.

El barril de Brent supera los US$90.

El barril de Brent supera los US$90.

El regreso de la tendencia alcista en el precio del crudo se produce luego del cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán. La continuidad de las agresiones y el alejamiento de las negociaciones generan inestabilidad en el tránsito fluvial seguro por el estrecho de Ormuz, una vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó la voluntad negociadora de Irán. “El problema que tenemos ahora es que no se toman en serio las conversaciones. Si van en serio, nosotros hablamos en serio. Si no lo están, haremos lo necesario para proteger nuestros intereses y también los intereses de nuestros aliados”, señaló.

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