22 de julio de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

¿Descubriste un error en tus datos de ANSES? Esto es lo primero que deberías hacer

Mantener actualizados los datos en ANSES es clave para agilizar trámites. En Aconcagua Radio, Carlos Gallo explica cómo corregir errores y qué documentación presentar.

Cómo actualizar los datos en ANSES y por qué es clave para acceder a prestaciones.

Cómo actualizar los datos en ANSES y por qué es clave para acceder a prestaciones.

 Por Aconcagua Radio

Las incongruencias de datos en ANSES pueden generar preocupación entre quienes reciben prestaciones o están por realizar un trámite. Sin embargo, según explicó Carlos Gallo, especialista en seguridad social, la mayoría de estas situaciones tiene solución y hoy existen herramientas para corregir la información tanto de manera presencial como virtual.

¿Por qué es tan importante mantener actualizados los datos en ANSES?

Carlos Gallo (CG): La ANSES tiene la base de datos más importante del país. Esa información se fue incorporando a lo largo de muchos años y hubo momentos en los que ingresaron millones de registros nuevos, como ocurrió con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las moratorias previsionales.

Por eso, los datos se actualizan constantemente y se cruzan con otras bases del Estado, pero ese proceso no es perfecto ni instantáneo. Siempre fue obligación del beneficiario mantener sus datos actualizados.

¿Qué datos conviene revisar primero?

CG: Lo primero es verificar que el domicilio, el correo electrónico y el teléfono estén actualizados. Es fundamental porque cualquier notificación que tenga que realizar ANSES llegará por esos medios. Después también es muy importante controlar los datos personales y los del grupo familiar, porque son los que se utilizan para acceder a distintas prestaciones.

¿Qué documentación del grupo familiar debe mantenerse acreditada?

CG: Es importante tener acreditadas las partidas de nacimiento de los hijos. Hoy la mayoría de las madres incorpora esos datos cuando nace un hijo porque los necesita para distintos trámites, como la licencia por maternidad, la asignación por embarazo o para extender la cobertura de la obra social al grupo familiar.

También deben mantenerse actualizados los matrimonios, divorcios, convivencias o separaciones de hecho.

Hoy la atención virtual sigue vigente y muchos trámites pueden realizarse desde Mi ANSES.

Hoy la atención virtual sigue vigente y muchos trámites pueden realizarse desde Mi ANSES.

¿Los trámites para actualizar datos pueden hacerse por internet?

CG: . Hoy la atención virtual sigue vigente y muchos trámites pueden realizarse desde Mi ANSES. La actualización de datos personales puede hacerse de manera online o, si corresponde, acercándose a una oficina con la documentación que acredita el vínculo familiar. Esa modalidad se implementó durante la pandemia y con el tiempo fue mejorando.

¿Existe alguna documentación que deba estar actualizada obligatoriamente?

CG: Sí. En el caso de las pensiones directas o derivadas, el acta de matrimonio debe estar actualizada al momento de iniciar el trámite. En cambio, para las actas de nacimiento alcanza con presentar el original, siempre que sea el documento auténtico y no una fotocopia.

¿Hay sanciones por tener datos desactualizados?

CG: No hay multas ni penalidades dentro de ANSES. El principal inconveniente es que una persona puede encontrar dificultades para acceder a un beneficio o tener que demorar un trámite hasta presentar la documentación correspondiente.

¿La actualización impacta rápido en el sistema?

CG: Sí. Una vez presentada la documentación, la acreditación de los datos es automática. Además, actualmente tampoco existen grandes demoras en las oficinas de ANSES, ya que disminuyó considerablemente la cantidad de trámites previsionales y dejaron de existir gestiones como los créditos del organismo, lo que permitió descomprimir la atención presencial.

Escuchá la columna de Carlos Gallo en Aconcagua Radio:

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