16 de julio de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este jueves 16 de julio de 2026

ANSES sigue con el pago a jubilados y pensionados que cobran haberes inferiores al mínimo y Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo.

ANSES: quiénes cobran este jueves 16 de julio de 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 16 de julio de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 16 de julio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este jueves 16 de julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 5, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 5 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 3, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 4 y 5, accederán a la retribución.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Julio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

Fechas de cobro ANSES julio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • Documentos terminados en 2: 13 de julio
  • Documentos terminados en 3: 14 de julio
  • Documentos terminados en 4: 15 de julio
  • Documentos terminados en 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6: 17 de julio
  • Documentos terminados en 7: 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • Documentos terminados en 2: 13 de julio
  • Documentos terminados en 3: 14 de julio
  • Documentos terminados en 4: 15 de julio
  • Documentos terminados en 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6: 17 de julio
  • Documentos terminados en 7: 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 13 de julio
  • Documentos terminados en 1: 14 de julio
  • Documentos terminados en 2: 15 de julio
  • Documentos terminados en 3: 16 de julio
  • Documentos terminados en 4: 17 de julio
  • Documentos terminados en 5: 20 de julio
  • Documentos terminados en 6: 21 de julio
  • Documentos terminados en 7: 22 de julio
  • Documentos terminados en 8: 23 de julio
  • Documentos terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de julio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de julio al 11 de agosto de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de julio

Desempleo Plan 2

  • Junio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 8 de agosto.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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