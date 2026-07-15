15 de julio de 2026
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Desempleo

Cuáles son los requisitos para recibir la Prestación por Desempleo en ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES brinda apoyo económico a quienes perdieron su trabajo. Conocé los requisitos y quiénes pueden acceder al beneficio.

Cuáles son los requisitos para recibir la Prestación por Desempleo en ANSES
Cuáles son los requisitos para recibir la Prestación por Desempleo en ANSES
Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación por Desempleo es uno de los beneficios que otorga el Ministerio de Capital Humano y cuya gestión se realiza a través de ANSES. En esta nota, te contamos cuáles son los requisitos necesarios para acceder a esta asistencia.

Prestación por Desempleo: qué es, requisitos, beneficiarios y condiciones de acceso

La Prestación por Desempleo consiste en un beneficio económico dirigido a personas que trabajaban en relación de dependencia y quedaron sin empleo por motivos que no dependieron de ellas, como un despido sin justificación o la conclusión de un contrato laboral.

Su objetivo es brindar un respaldo financiero temporal para reducir las consecuencias de la pérdida del salario, al mismo tiempo que acompaña al trabajador durante el período en el que busca una nueva oportunidad laboral.

De acuerdo con la normativa vigente, las condiciones para acceder a esta ayuda cambian según el tipo de vínculo laboral que tenía el solicitante. En el caso de quienes contaban con un empleo permanente, es necesario acreditar un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores a la finalización de la relación laboral.

En cambio, para los trabajadores eventuales o de temporada, se requiere haber desempeñado tareas por un período inferior a doce meses durante los últimos tres años y demostrar al menos 90 días de actividad laboral en el año previo al cese del empleo.

Cómo realizar el trámite para solicitar la Prestación por Desempleo en ANSES

Para solicitar la Prestación por Desempleo, la persona interesada debe contar con su DNI y presentar la documentación que respalde la finalización de la relación laboral.

Los comprobantes exigidos varían según la situación que originó el desempleo, ya sea un despido, la finalización de un contrato, la quiebra del empleador, una desvinculación con causa justificada impulsada por el trabajador o incluso el fallecimiento del empleador. En determinados casos también puede requerirse documentación médica que acredite la aptitud para trabajar.

Una vez reunidos los documentos necesarios, el trámite puede iniciarse de manera digital a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial también tienen la posibilidad de acudir a una oficina del organismo, solicitando previamente un turno.

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