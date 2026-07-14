14 de julio de 2026
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RIGI

Aprobaron un nuevo RIGI para la explotación de litio en Catamarca, con una inversión de $709 millones de dólares

El gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Los detalles.

Aprobaron un nuevo RIGI para la explotación de litio en Catamarca, con una inversión de $709 millones de dólares

Aprobaron un nuevo RIGI para la explotación de litio en Catamarca, con una inversión de $709 millones de dólares

“El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca”, precisó Caputo a través de la red social X.

Inversión, minería y litio en Catamarca

El Ministro indicó que “el proyecto contempla una inversión total de $709 millones de dólares para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio”.

También se construirán “pozos para la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares, obras de control de inundaciones y demás infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo”.

“Este nuevo RIGI aprobado generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación”, señaló Caputo.

El Ministro afirmó que “los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de $400 millones de dólares por año”.

“Con este proyecto, el RIGI ya totaliza 21 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, totalizando una inversión comprometida de $46.700 millones de dólares”, concluyó el ministro.

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