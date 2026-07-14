ARCA habilitó un régimen para que pymes regularicen deudas: quiénes pueden acceder

El escenario para las pequeñas y medianas empresas continúa siendo complejo. Según referentes del sector, más de 1.000 emprendimientos y pymes cerraron sus puertas en Mendoza como consecuencia de la caída del consumo y el creciente endeudamiento.

En este contexto, mientras distintas entidades financieras impulsan líneas de crédito para el sector , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a micro, pequeñas y medianas empresas , pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca facilitar la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026 .

El régimen permite incluir deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social , además de multas aplicadas hasta el 30 de junio de 2026.

Las condiciones varían según el tipo de contribuyente:

Micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro: podrán financiar deudas generales en hasta 18 cuotas . En el caso de retenciones y percepciones impositivas, el plazo será de hasta nueve cuotas , con un anticipo del 5% y una tasa de financiación mensual del 2,75%.

podrán financiar deudas generales en . En el caso de retenciones y percepciones impositivas, el plazo será de , con un anticipo del 5% y una tasa de financiación mensual del 2,75%. Medianas empresas (tramos 1 y 2): podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para obligaciones generales y de hasta siete cuotas para retenciones y percepciones. En estos casos, el anticipo será del 10% y se aplicará la misma tasa mensual del 2,75%.

La normativa establece que tanto el anticipo como cada cuota deberán ser, como mínimo, de $50.000. Además, no habrá límite en la cantidad de planes que cada contribuyente podrá presentar.

Hasta cuándo se puede adherir

La adhesión estará habilitada hasta el 30 de octubre de 2026 y deberá realizarse a través del servicio web "Mis Facilidades", en la opción "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026". La resolución entrará en vigencia este miércoles.

El plan apunta a aliviar la situación financiera de pymes y pequeños contribuyentes.

Por otra parte, la normativa establece que el plan caducará automáticamente cuando existan dos cuotas consecutivas o alternadas impagas durante 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda, o una cuota impaga durante ese mismo plazo contado desde el vencimiento de la última cuota. En esos casos, ARCA podrá iniciar acciones judiciales para reclamar el saldo adeudado.

Qué conceptos y actores quedan excluidos

Quedaron excluidos del beneficio, entre otros conceptos:

los anticipos y pagos a cuenta,

determinados conceptos del IVA por servicios prestados desde el exterior,

los aportes y contribuciones destinados a obras sociales,

las cuotas de ART,

los aportes del personal de casas particulares,

las cuotas de planes de pago vigentes.

Tampoco podrán acceder quienes registren condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o vinculados con el incumplimiento de obligaciones fiscales.

Resolución completa