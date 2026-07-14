14 de julio de 2026
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Sitio Andino
Depósito a plazo fijo

¿Cuánto hay que poner en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000 en un mes?

El Banco Central informó las tasas de depósito a plazo fijo para julio de 2026. Qué entidades pagan más y cómo están los rendimientos de billeteras virtuales.

¿Cuánto hay que poner en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000 en un mes?

¿Cuánto hay que poner en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000 en un mes?

Por Sitio Andino Economía

Las tasas de interés del depósito a plazo fijo continúan en niveles bajos y eso obliga a quienes buscan hacer rendir sus ahorros a invertir un capital cada vez mayor para obtener una renta mensual significativa.

En ese contexto, quienes quieran ganar más de $100.000 en 30 días con un plazo fijo tradicional del Banco Nación necesitan depositar al menos $8.000.000. La entidad ofrece dos tasas diferentes según el canal utilizado para constituir la inversión:

  • Plazo fijo en sucursal
    • Capital: $8.000.000
    • TNA: 15,50%
    • Ganancia en 30 días: $101.917,81
    • Total al vencimiento: $8.101.917,81
  • Plazo fijo electrónico (homebanking o app)
    • Capital: $8.000.000
    • TNA: 19%
    • Ganancia en 30 días: $124.931,51
    • Total al vencimiento: $8.124.931,51
El Banco Nación ofrece mejor rendimiento si el depósito se realiza de forma virtual.

El Banco Nación ofrece mejor rendimiento si el depósito se realiza de forma virtual.

La diferencia entre ambas modalidades supera los $23.000 por el mismo capital y el mismo plazo, por lo que realizar la operación de manera digital resulta hoy la opción más conveniente dentro del Banco Nación.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas para un plazo fijo

Ahora bien, las tasas varían según cada entidad financiera, ya que desde la desregulación del mercado cada banco puede definir libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Actualmente, estas son algunas de las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días:

  • Banco Macro: 19,5%
  • Banco Nación: 19%
  • BBVA: 18,75%
  • Banco Galicia: 17,5%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco ICBC: 17,2%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Santander: 16%
  • Banco Patagonia: 16%

¿Las billeteras virtuales rinden más que un plazo fijo?

Las billeteras virtuales también ofrecen rendimientos.

Las billeteras virtuales también ofrecen rendimientos.

Las billeteras virtuales también ofrecen rendimientos por el dinero depositado en cuenta y, en algunos casos, superan las tasas que pagan los bancos por un plazo fijo tradicional. Estos son los rendimientos a la fecha por las principales plataformas:

  • Ualá: 25%
  • Cocos: 19,79%
  • Lemon: 18,91%
  • Naranja X: 18%
  • Personal Pay: 17,82%
  • Prex: 17,75%
  • Claro Pay: 17,61%
  • Mercado Pago: 17,34%
  • N1U: 15,77%
  • AstroPay: 13,60%
  • LB Finanzas: 13,01%

Aunque las billeteras pueden ofrecer una alternativa atractiva por su liquidez inmediata, sus rendimientos también cambian con frecuencia. Por eso, al momento de elegir dónde invertir, conviene comparar las tasas vigentes y evaluar cuál se adapta mejor al objetivo de cada ahorrista.

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