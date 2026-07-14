¿Cuánto hay que poner en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000 en un mes?

Las tasas de interés del depósito a plazo fijo continúan en niveles bajos y eso obliga a quienes buscan hacer rendir sus ahorros a invertir un capital cada vez mayor para obtener una renta mensual significativa.

En ese contexto, quienes quieran ganar más de $100.000 en 30 días con un plazo fijo tradicional del Banco Nación necesitan depositar al menos $8.000.000 . La entidad ofrece dos tasas diferentes según el canal utilizado para constituir la inversión:

La diferencia entre ambas modalidades supera los $23.000 por el mismo capital y el mismo plazo, por lo que realizar la operación de manera digital resulta hoy la opción más conveniente dentro del Banco Nación.

Ahora bien, las tasas varían según cada entidad financiera, ya que desde la desregulación del mercado cada banco puede definir libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Actualmente, estas son algunas de las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días:

Banco Macro: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

¿Las billeteras virtuales rinden más que un plazo fijo?

Las billeteras virtuales también ofrecen rendimientos.

Las billeteras virtuales también ofrecen rendimientos por el dinero depositado en cuenta y, en algunos casos, superan las tasas que pagan los bancos por un plazo fijo tradicional. Estos son los rendimientos a la fecha por las principales plataformas:

Ualá: 25%

Cocos: 19,79%

Lemon: 18,91%

Naranja X: 18%

Personal Pay: 17,82%

Prex: 17,75%

Claro Pay: 17,61%

Mercado Pago: 17,34%

N1U: 15,77%

AstroPay: 13,60%

LB Finanzas: 13,01%

Aunque las billeteras pueden ofrecer una alternativa atractiva por su liquidez inmediata, sus rendimientos también cambian con frecuencia. Por eso, al momento de elegir dónde invertir, conviene comparar las tasas vigentes y evaluar cuál se adapta mejor al objetivo de cada ahorrista.