La Guía MICHELIN 2026 consagró a Mendoza como el gran polo gastronómico argentino

La cocina mendocina volvió a ocupar un lugar central en el escenario gastronómico argentino. La presentación de la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026 confirmó el crecimiento sostenido de la provincia como uno de los principales polos culinarios de América Latina , con una serie de reconocimientos que abarcan desde la alta cocina hasta la sustentabilidad , la hospitalidad y la excelencia profesional .

La gran noticia para Mendoza llegó con la incorporación de Cal , Centauro y La VidA al grupo de restaurantes distinguidos con una Estrella MICHELIN , el máximo reconocimiento que otorga la guía a establecimientos cuya cocina alcanza un nivel sobresaliente y justifica por sí sola una visita. Las tres incorporaciones representan el mayor avance provincial desde la llegada de Michelin al país y elevan el prestigio de una escena gastronómica que en los últimos años encontró en el vino , el paisaje y la producción local una identidad propia.

Con estas incorporaciones, la guía reúne un total de 13 restaurantes con una Estrella MICHELIN , de los cuales cuatro fueron incorporados en esta edición. El restante corresponde a Han , en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Aramburu , el restaurante del chef Gonzalo Aramburu , conservó las dos Estrellas MICHELIN que lo mantienen como la máxima referencia de la alta cocina argentina.

La edición 2026 confirma, además, el crecimiento general de la gastronomía nacional . La nueva selección está integrada por 89 restaurantes , distribuidos entre Buenos Aires y Mendoza, reflejo de una oferta cada vez más diversa y de un sector que continúa ampliando su nivel técnico , creativo y conceptual .

En ese escenario, Mendoza volvió a destacarse por la fuerte identidad de sus proyectos gastronómicos. La Guía MICHELIN pone el foco en establecimientos donde la cocina dialoga permanentemente con el entorno, la producción agrícola, las bodegas y los vinos, construyendo propuestas que trascienden la experiencia culinaria tradicional.

Cal, cocina de territorio y sustentabilidad

Uno de los casos más representativos es Cal, ubicado en Sitio La Estocada, la finca bodega familiar de Matías Michelini en el Valle de Uco. Allí, el chef Enzo González Petra desarrolla un único menú degustación elaborado a partir de ingredientes provenientes de la propia finca, la huerta, la granja y pequeños productores de la región. El restaurante no sólo obtuvo su primera Estrella MICHELIN, sino que además recibió la Estrella Verde, una distinción reservada para aquellos establecimientos que incorporan criterios de sustentabilidad en todas las etapas de su trabajo.

La guía destaca especialmente el compromiso del proyecto con la agricultura ecológica y biodinámica, el respeto por los ciclos naturales y la utilización de materias primas de cercanía. Esa filosofía convierte a Cal en uno de los referentes argentinos de una cocina profundamente vinculada con el territorio.

Centauro apuesta por la creatividad

Otra de las incorporaciones sobresalientes es Centauro, restaurante instalado en una antigua casona sobre la calle Perú (a metros de Sarmiento), donde el joven chef colombiano radicado en Argentina, Aris Pabón, desarrolla una propuesta de autor con fuerte personalidad. Michelin valoró la creatividad del menú degustación y la identidad que logra imprimir a cada elaboración, además de una experiencia que integra cocina, vinos y coctelería dentro de un mismo concepto gastronómico.

Centauro, una de las nuevas estrellas de la Guía Michelin en Mendoza

La VidA y la conexión entre gastronomía y vino

El tercer ingreso mendocino corresponde a La VidA, ubicado en Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites, en Chacras de Coria. Allí, la chef Flavia Amad propone un recorrido gastronómico de siete pasos inspirado en las distintas etapas de elaboración del vino. Para los inspectores de Michelin, la experiencia comienza incluso antes de ocupar la mesa, con una recepción cuidadosamente diseñada que anticipa un menú donde gastronomía y vitivinicultura forman parte de un mismo relato.

La incorporación de estos tres restaurantes no sólo amplía la presencia mendocina dentro de la Guía MICHELIN. También refleja la consolidación de un modelo gastronómico que encuentra en el producto local, el paisaje y la cultura del vino los pilares de una identidad cada vez más reconocida fuera del país.

Más restaurantes recomendados para Mendoza

El protagonismo mendocino en la edición 2026 no se limitó a las nuevas estrellas. La provincia también amplió su presencia dentro de la selección de restaurantes recomendados por la Guía MICHELIN, una categoría que suele anticipar la evolución de proyectos gastronómicos con fuerte potencial de crecimiento.

El resto de la bodega Antigal, nueva entrada en los recomendados de la guia

En esta oportunidad se incorporaron Antigal Authentic Flavors, Awasi Mendoza, Clos de Chacras, Crux, Diams y Nube, propuestas que comparten una característica común: la estrecha relación entre cocina, paisaje y producción vitivinícola.

Para los inspectores de Michelin, esta nueva camada de establecimientos confirma el dinamismo que atraviesa la gastronomía provincial. La incorporación de trece nuevos restaurantes recomendados en toda la guía (seis de ellos mendocinos) elevó a 64 el total de establecimientos incluidos en esta categoría, reflejando la constante renovación de la oferta gastronómica.

Los premios especiales también hablaron con acento mendocino

En los MICHELIN Special Awards, distinciones que reconocen el talento de profesionales cuyo trabajo resulta determinante para la experiencia del comensal, también Mendoza se posiciona fuerte con el MICHELIN Guide Young Chef Award, otorgado a Enzo González Petra, chef ejecutivo de Cal, de apenas 28 años. El jurado destacó una propuesta construida a partir del respeto por los ciclos naturales, el aprovechamiento de los productos obtenidos en la propia finca y una cocina que expresa con claridad el territorio mendocino.

La presencia mendocina volvió a hacerse sentir con el MICHELIN Guide Sommelier Award, concedido a Camila Torta, la joven y talentosa sommelier responsable de la cava del restaurante Azafrán. La guía puso en valor su capacidad para transformar cada servicio de vinos en una experiencia cercana y didáctica, donde cada etiqueta se convierte en una oportunidad para contar la historia de su origen, de la cosecha y del trabajo realizado por los productores. Con más de 300 referencias, la cava de Azafrán constituye uno de los espacios más representativos del vino argentino dentro de la gastronomía nacional.

Camila Torta, la joven y talentosa sommelier de Azafrán, distinguida por la Guía MIchelin

Los otros premios especiales de la edición distinguieron al maître Nicolás Cordeiro, de Aramburu, quien recibió el MICHELIN Guide Service Award por la excelencia del servicio de sala, y a Flavia Arroyo, responsable de la barra de Casa Cavia, reconocida con el primer MICHELIN Guide Exceptional Cocktail Award entregado en Argentina por su aporte a la coctelería de autor.

Las tendencias que observa la Guía MICHELIN

La nueva edición de la guía también ratificó algunas tendencias que los inspectores vienen observando en los últimos años. Sin abandonar la tradición de las carnes, la cocina argentina muestra una creciente valorización de los productos vegetales, una mayor precisión técnica y un trabajo cada vez más profundo con ingredientes de cercanía. Esa evolución aparece reflejada tanto en las propuestas urbanas de Buenos Aires como en los proyectos desarrollados en Mendoza, donde el paisaje, la producción agrícola y la cultura vitivinícola forman parte inseparable de la experiencia gastronómica.

Una tendencia que reconoce MICHELIN, pero genera muchas polémicas tierra adentro.

El vino como eje de la experiencia gastronómica

El vino, por su parte, ocupa un lugar relevante dentro de la construcción de esta nueva gastronomía. La guía destaca los restaurantes mendocinos que no sólo elaboran menús pensados para acompañar grandes etiquetas, sino que desarrollan verdaderos relatos gastronómicos donde cocina y vitivinicultura avanzan de manera conjunta. Esa mirada integral quedó reflejada en establecimientos como La VidA, Angélica Cocina Maestra, Quimera Bistro y otros proyectos que encuentran en el vino un elemento central de su identidad.

Mendoza, la gran ganadora de la edición 2026

Con esta tercera edición, la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza consolida la presencia de Argentina dentro del circuito internacional de la alta gastronomía y confirma el crecimiento sostenido de una escena culinaria que gana reconocimiento por su diversidad, creatividad y calidad técnica.

En ese escenario, Mendoza emerge como la gran protagonista de 2026. Las tres nuevas Estrellas MICHELIN, la incorporación de seis restaurantes a la selección de recomendados, una nueva Estrella Verde y dos de los principales premios especiales de la guía constituyen una combinación inédita para la provincia. Más allá de los galardones, el resultado refleja la madurez alcanzada por una gastronomía que encontró en el territorio, el vino y los productos locales los pilares de una identidad propia, capaz de competir entre las mejores propuestas culinarias del mundo.