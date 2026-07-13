Qué líneas de crédito ofrece Banco Nación para comprar una moto y cuánto hay que pagar por mes

Banco Nación ofrece créditos para motos: cuáles son las opciones y cuánto cuestan

En los últimos meses, la venta de motos mostró un fuerte crecimiento en todo el país . Durante el primer semestre del año se patentaron 440.190 unidades , lo que representa un incremento del 43% respecto del mismo período anterior.

El fenómeno se explica por distintos factores : la expansión de la moto como medio de transporte , una mayor variedad de modelos disponibles, precios más accesibles que los de un auto y, sobre todo, la posibilidad de acceder a financiamiento en cuotas .

En ese contexto, el crédito se consolidó como una de las herramientas para quienes buscan comprar una moto. Entre las alternativas disponibles, el Banco Nación ofrece distintas líneas de financiación para sus clientes. A continuación, un repaso por las opciones.

El patentamiento de motos creció un 43% en el primer semestre del año.

Una de las alternativas es realizar la compra a través de la tienda online del Banco Nación . Allí, los usuarios pueden elegir el modelo, conocer las condiciones de financiación y seleccionar la cantidad de cuotas.

Por ejemplo, una Motomel Blitz One 110, cuyo valor es de $1.866.480, puede adquirirse con tarjeta Visa en 24 cuotas de $109.017,47, con un Costo Financiero Total (CFT) de 51,64%.

Otra posibilidad es acceder a la línea de créditos Mi Moto BNA, que ofrece plazos más extensos. Según detalló iProfesional, para ese mismo modelo las opciones son las siguientes:

36 cuotas: $102.861 por mes (TNA 40% - CFT 60,72%).

48 cuotas: $91.545 por mes (TNA 40% - CFT 60,72%).

60 cuotas: $85.394 por mes (TNA 40% - CFT 60,72%).

72 cuotas: $81.762 por mes (TNA 40% - CFT 60,72%).

Cuánto cuesta financiar una moto de mayor valor

En el caso de una Kove 800X Rally, cuyo precio de lista es de $20.199.900, también existen distintas alternativas de financiación.

Banco Nación ofrece distintas líneas de financiamiento.

Con tarjeta Visa, la compra puede realizarse en 24 cuotas de $1.179.836, con una TNA de 51,64% y un CFT de 41,2%.

En tanto, mediante la línea Mi Moto BNA, las opciones son: