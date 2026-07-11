11 de julio de 2026
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Automóvil eléctrico

Los autos eléctricos crecen en Argentina: cuál fue el modelo más vendido del primer semestre de 2026

Los patentamientos de vehículos 100% eléctricos siguen creciendo en el país. Un modelo de origen chino lidera con amplia diferencia las ventas durante el primer semestre del año.

Cuál fue el auto eléctrico más elegido por los argentinos en lo que va del 2026

Cuál fue el auto eléctrico más elegido por los argentinos en lo que va del 2026

Por Sitio Andino Economía

Los autos eléctricos continúan ganando terreno en el mercado argentino, aunque todavía representan una porción pequeña del total de patentamientos. En ese escenario, un modelo logró despegarse con claridad del resto y se convirtió en el vehículo 100% eléctrico más elegido por los argentinos durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el BYD Dolphin Mini encabezó el ranking entre enero y junio con 2.180 unidades patentadas, consolidando el crecimiento de la marca china en el país.

Los eléctricos ganan protagonismo

Elavance de los vehículos eléctricos responde a una combinación de factores: una mayor oferta de modelos, la llegada de nuevas marcas al mercado argentino y el interés creciente por alternativas con menores costos de uso y mantenimiento.

Si bien los autos a combustión siguen dominando ampliamente las ventas, los eléctricos comenzaron a mostrar un crecimiento sostenido durante el último año, impulsados principalmente por la incorporación de fabricantes chinos, que ofrecen modelos con precios más competitivos respecto de otras marcas internacionales.

El modelo que lidera las ventas

El vehículo que encabeza el ranking es el BYD Dolphin Mini, un hatchback urbano de cinco puertas que se comercializa en dos versiones y está pensado para el uso cotidiano en ciudad.

Según los datos del sector, el modelo acumuló 2.180 patentamientos en el primer semestre, una cifra que prácticamente triplica a la de su competidor más cercano dentro del segmento de vehículos eléctricos.

Actualmente, el Dolphin Mini se comercializa en Argentina en dos variantes, con baterías de distinta capacidad y autonomías diferenciadas. Su precio de lista arranca en 23.990 dólares para la versión de entrada y llega a 24.990 dólares en la opción más equipada.

Un mercado que todavía tiene margen para crecer

Aunque las ventas muestran una tendencia positiva, los vehículos eléctricos todavía representan una participación reducida dentro del mercado automotor argentino.

Entre los principales desafíos aparecen la infraestructura de carga, el costo inicial de los vehículos y la necesidad de ampliar la oferta. Sin embargo, el ingreso de nuevas automotrices y la mayor disponibilidad de modelos hacen prever que el segmento continuará expandiéndose durante los próximos años.

En ese contexto, las marcas chinas comenzaron a ganar protagonismo y hoy son las que impulsan buena parte del crecimiento de la movilidad eléctrica en el país, con modelos que buscan competir tanto por precio como por equipamiento.

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