La crisis en la industria textil se agrava: cae la producción, cierran empresas y se pierden empleos

La industria textil argentina enfrenta uno de los momentos más complejos de los últimos años. La producción continúa en baja, las fábricas trabajan muy por debajo de su capacidad y el empleo sigue retrocediendo , según un informe de la Fundación Pro Tejer.

El relevamiento muestra que el sector enfrenta un escenario marcado por la caída del consumo, menores niveles de actividad, pérdida de rentabilidad y un freno en las inversiones.

Durante abril, la producción de la industria textil cayó 23% respecto del mismo mes del año anterior y se ubicó 31% por debajo de los niveles registrados en 2023.

En paralelo, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado también retrocedió y acumuló una baja durante el primer cuatrimestre del año.

Cae la producción en la industria textil y sube la pérdida de empleo.

La menor actividad impactó directamente en las plantas industriales. Entre enero y abril, las fábricas trabajaron apenas al 36,6% de su capacidad instalada, lo que significa que seis de cada diez máquinas permanecieron sin uso. Según Pro Tejer, se trata del nivel más bajo para este período, con la única excepción de los meses afectados por la pandemia.

Más cierres de empresas y pérdida de empleo

El informe también refleja el impacto sobre el entramado productivo. Desde diciembre de 2023 cerraron 874 establecimientos vinculados a la cadena textil, de indumentaria, cuero y calzado.

A la par, el sector lidera la caída del empleo privado registrado en el país. En ese período se perdieron 24.097 puestos de trabajo, una reducción del 20%, por encima incluso de la registrada por la construcción.

Precios que suben menos y más productos importados

Otro dato que destaca el informe es que la indumentaria y el calzado continúan siendo los rubros con menor aumento de precios de toda la economía.

La apertura de las importaciones es uno de los factores que explica la caída en la industria textil. Foto: NA

Desde la entidad explicaron que muchas empresas están liquidando stock para afrontar costos fijos, lo que afecta la rentabilidad del sector.

A esta realidad se le agrega la participación de productos importados: las compras al exterior de prendas terminadas alcanzaron niveles récord, aunque bajó la importación de materias primas debido a la menor producción nacional.

La inversión también se frena

El panorama se completa con una fuerte caída de la inversión. Las importaciones de bienes de capital destinadas al sector descendieron 46% en los primeros cinco meses de 2026.

Para la Fundación Pro Tejer, si esta tendencia continúa, el año podría cerrar con uno de los niveles de inversión más bajos de la historia de la industria, lo que pondría en riesgo su capacidad para recuperar competitividad en los próximos años.