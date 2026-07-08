Bajó la inflación de junio en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires quebró la barrera del 2% durante junio. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA , el aumento mensual fue de 1,8% , con lo que acumuló una suba de 16% en el primer semestre de 2026 , mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6% .

El informe muestra que, una vez más, los servicios explicaron gran parte del incremento de los precios, aunque los bienes también registraron aumentos, especialmente en alimentos y productos de consumo cotidiano.

Entre los bienes , las mayores subas se observaron en alimentos , principalmente en verduras , panificados y lácteos . También aumentaron los precios de medicamentos , automóviles , combustibles y productos de limpieza .

En tanto, el mayor impacto sobre la inflación provino de los servicios . Los aumentos más significativos se registraron en alquileres , remuneraciones del servicio doméstico y restaurantes, bares y casas de comida . A ello se sumaron las subas en las cuotas de medicina prepaga , el boleto de colectivo urbano y los gastos comunes de vivienda .

Qué rubros aumentaron más durante junio

Las principales divisiones del IPC de la Ciudad mostraron la siguiente evolución durante junio:

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 4,1%

Salud: 2,9% , impulsado por el ajuste de la medicina prepaga .

, impulsado por el ajuste de la . Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,2% .

. Transporte: 2,1% .

. Recreación y cultura: 1,8% .

. Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,6%.

Dentro del rubro Alimentos, las mayores subas correspondieron a:

Verduras: 5,9% .

. Pan y cereales: 2% .

. Lácteos: 1,7% .

. Carnes y derivados: 0,6%.

En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en carnes (40,6%), y verduras (36,2%). Imagen generada con IA

En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en carnes (40,6%), verduras (36,2%) y pan y cereales (28,3%), tres categorías con fuerte incidencia en el costo de la canasta básica y, por ende, en el poder adquisitivo de los hogares.

Ropa y calzado fue el único rubro que bajó

La división Prendas de vestir y calzado fue la única que registró una variación negativa durante junio, con una caída de 0,7%, en contraste con el resto de los rubros relevados por el IPC porteño.

Los datos de la Ciudad funcionan como un anticipo de lo que podría ocurrir con la inflación nacional y la de Mendoza. Ambos indicadores se conocerán el próximo martes 14 de julio, cuando el INDEC publique el IPC del país y la DEIE difunda el dato correspondiente a la provincia.