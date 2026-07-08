8 de julio de 2026
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Inflación

Bajó la inflación de junio en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

CABA registró una inflación menor a 2% en junio de 2026. El dato anticipa el clima previo a la publicación de la inflación nacional y de Mendoza.

Bajó la inflación de junio en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Bajó la inflación de junio en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires quebró la barrera del 2% durante junio. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA, el aumento mensual fue de 1,8%, con lo que acumuló una suba de 16% en el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

El informe muestra que, una vez más, los servicios explicaron gran parte del incremento de los precios, aunque los bienes también registraron aumentos, especialmente en alimentos y productos de consumo cotidiano.

Los servicios impulsaron la inflación de junio en CABA

Entre los bienes, las mayores subas se observaron en alimentos, principalmente en verduras, panificados y lácteos. También aumentaron los precios de medicamentos, automóviles, combustibles y productos de limpieza.

Verduras, pan, lácteos y carnes sufrieron los mayores aumentos en el rubro alimentos.

Verduras, pan, lácteos y carnes sufrieron los mayores aumentos en el rubro alimentos.

En tanto, el mayor impacto sobre la inflación provino de los servicios. Los aumentos más significativos se registraron en alquileres, remuneraciones del servicio doméstico y restaurantes, bares y casas de comida. A ello se sumaron las subas en las cuotas de medicina prepaga, el boleto de colectivo urbano y los gastos comunes de vivienda.

Qué rubros aumentaron más durante junio

Las principales divisiones del IPC de la Ciudad mostraron la siguiente evolución durante junio:

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 4,1%
  • Salud: 2,9%, impulsado por el ajuste de la medicina prepaga.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,2%.
  • Transporte: 2,1%.
  • Recreación y cultura: 1,8%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,6%.

Dentro del rubro Alimentos, las mayores subas correspondieron a:

  • Verduras: 5,9%.
  • Pan y cereales: 2%.
  • Lácteos: 1,7%.
  • Carnes y derivados: 0,6%.
En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en carnes (40,6%), y verduras (36,2%).

En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en carnes (40,6%), y verduras (36,2%).

En la comparación interanual, los mayores incrementos se observaron en carnes (40,6%), verduras (36,2%) y pan y cereales (28,3%), tres categorías con fuerte incidencia en el costo de la canasta básica y, por ende, en el poder adquisitivo de los hogares.

Ropa y calzado fue el único rubro que bajó

La división Prendas de vestir y calzado fue la única que registró una variación negativa durante junio, con una caída de 0,7%, en contraste con el resto de los rubros relevados por el IPC porteño.

Los datos de la Ciudad funcionan como un anticipo de lo que podría ocurrir con la inflación nacional y la de Mendoza. Ambos indicadores se conocerán el próximo martes 14 de julio, cuando el INDEC publique el IPC del país y la DEIE difunda el dato correspondiente a la provincia.

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