ANSES: quiénes cobran este miércoles 8 de julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 8 de julio . A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0 y 1 , recibirán su pago correspondiente.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

Las personas con documentos terminados en 0 y 1 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de junio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta hoy.

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

Fechas de cobro ANSES julio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2: 13 de julio

Documentos terminados en 3: 14 de julio

Documentos terminados en 4: 15 de julio

Documentos terminados en 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6: 17 de julio

Documentos terminados en 7: 20 de julio

Documentos terminados en 8: 21 de julio

Documentos terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2: 13 de julio

Documentos terminados en 3: 14 de julio

Documentos terminados en 4: 15 de julio

Documentos terminados en 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6: 17 de julio

Documentos terminados en 7: 20 de julio

Documentos terminados en 8: 21 de julio

Documentos terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: 13 de julio

Documentos terminados en 1: 14 de julio

Documentos terminados en 2: 15 de julio

Documentos terminados en 3: 16 de julio

Documentos terminados en 4: 17 de julio

Documentos terminados en 5: 20 de julio

Documentos terminados en 6: 21 de julio

Documentos terminados en 7: 22 de julio

Documentos terminados en 8: 23 de julio

Documentos terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: 14 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 17 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de julio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026

: todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de julio al 11 de agosto de 2026

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de julio

Desempleo Plan 2

Junio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 8 de agosto.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.