2 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este jueves 2 de julio de 2026

ANSES continúa con el pago de las Asignaciones de Pago Único y Familiares de Pensiones No Contributivas, iniciadas el mes pasado.

ANSES: quiénes cobran este jueves 2 de julio de 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 2 de julio de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 2 de julio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este jueves 2 de julio de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Junio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.
  • Junio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 8 de julio de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de junio hasta el 8 de julio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de junio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 8 de julio.

Calendario, anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio

Fechas de cobro ANSES julio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • Documentos terminados en 2: 13 de julio
  • Documentos terminados en 3: 14 de julio
  • Documentos terminados en 4: 15 de julio
  • Documentos terminados en 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6: 17 de julio
  • Documentos terminados en 7: 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • Documentos terminados en 2: 13 de julio
  • Documentos terminados en 3: 14 de julio
  • Documentos terminados en 4: 15 de julio
  • Documentos terminados en 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6: 17 de julio
  • Documentos terminados en 7: 20 de julio
  • Documentos terminados en 8: 21 de julio
  • Documentos terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 13 de julio
  • Documentos terminados en 1: 14 de julio
  • Documentos terminados en 2: 15 de julio
  • Documentos terminados en 3: 16 de julio
  • Documentos terminados en 4: 17 de julio
  • Documentos terminados en 5: 20 de julio
  • Documentos terminados en 6: 21 de julio
  • Documentos terminados en 7: 22 de julio
  • Documentos terminados en 8: 23 de julio
  • Documentos terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 17 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de julio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de julio al 11 de agosto de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de julio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de julio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24 de julio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de julio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de julio

Desempleo Plan 2

  • Junio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 8 de agosto.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Último día de pagos ANSES: quiénes cobran este martes 30 de junio de 2026

Cobros ANSES: verificá si este viernes 26 de junio te toca cobrar

¿No cobraste este mes? Las explicaciones más comunes sobre la Tarjeta Alimentar

ANSES confirmó quiénes cobran este jueves 25 de junio: verificá tu DNI

Perdí el trabajo, ¿me corresponde cobrar la prestación por desempleo?

ANSES confirmó los pagos del 24 de junio: quiénes cobran hoy

ANSES deposita hoy: verificá si cobrás este martes 23 de junio

¿Cobrás ANSES? Estos son los beneficiarios que reciben su pago este 22 de junio

Lee además
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para julio 2026

¿Cuándo cobrás en julio? ANSES publicó el calendario completo de pagos
Becas Progresar 2026: esto es lo que se sabe sobre el pago de julio

Atención beneficiarios: qué ocurrirá con el pago de julio de las Becas Progresar
LO QUE SE LEE AHORA
Los campeones  del 86 festejaron los 40 años con sus vinos en Miami

Los campeones del Mundial 86 celebraron en Miami con sus vinos mendocinos y solidarios

Las Más Leídas

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

La familia solicita que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea informado de manera urgente.

Una joven desapareció en Las Heras y su familia pide ayuda urgente

Qué descuentos ofrecen los bancos para ahorrar en supermercados, nafta y farmacias en julio de 2026

Arrancó julio de 2026: mirá los descuentos bancarios que pueden aliviar el gasto del mes

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

La DGE suspendió las clases este jueves por nevadas y frío extremo en varios departamentos de Mendoza

Atención Mendoza: estos son los departamentos donde no habrá clases presenciales este jueves por la mañana