25 de junio de 2026
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Si no te depositaron la Tarjeta Alimentar en junio, prestá atención a estas razones

¿No cobraste la Tarjeta Alimentar en junio? Conocé las posibles causas, cómo verificar tu situación en ANSES y qué hacer para reclamar el pago.

Si no te depositaron la Tarjeta Alimentar en junio, prestá atención a estas razones

Si no te depositaron la Tarjeta Alimentar en junio, prestá atención a estas razones

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es una ayuda mensual de la ANSES destinada a garantizar el acceso a alimentos. Sin embargo, algunos beneficiarios no recibieron el pago de junio. Conocé las posibles causas, cómo verificar tu situación y qué hacer para reclamar.

Qué hacer si no cobraste la Prestación Alimentar y cuáles son los motivos

Entre las razones más frecuentes por las que una persona puede dejar de cobrar la Prestación Alimentar se encuentran la falta de actualización de los datos personales o familiares en ANSES, cambios en la situación socioeconómica del grupo familiar, el incumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio o que los hijos hayan superado el límite de edad establecido. También pueden registrarse demoras en la acreditación de los pagos según el calendario vigente.

Ante esta situación, se recomienda ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar las liquidaciones en las secciones "Hijos" y "Mis Asignaciones". Allí, la Prestación Alimentar suele figurar integrada al pago mensual junto con otras prestaciones.

Si el monto no fue acreditado, es posible realizar una consulta o iniciar un reclamo a través del portal web o la aplicación oficial de ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina. Además, conviene verificar la fecha de cobro correspondiente, ya que en algunos casos los depósitos pueden registrarse con demora. De todas formas, quienes lo deseen también pueden acercarse a una sede de ANSES para recibir atención personalizada.

Cabe recordar que el beneficio está destinado, entre otros grupos, a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive. Por este motivo, quienes superen ese límite de edad pueden dejar de percibir el beneficio, salvo los casos contemplados por la normativa vigente.

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