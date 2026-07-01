Qué descuentos ofrecen los bancos para ahorrar en supermercados, nafta y farmacias en julio de 2026

A lo largo del año, los bancos renuevan promociones y descuentos en distintos rubros, y julio de 2026 no es la excepción. Como cada comienzo de mes, Sitio Andino realizó un relevamiento de cuatro entidades con presencia en Mendoza que ofrecen beneficios para ahorrar en compras habituales como supermercados, combustibles, farmacias, entre otros.
Dónde se concentran los principales descuentos del Banco Nación en julio de 2026
El Banco Nación mantiene beneficios en puntos esenciales, con descuentos y cuotas sin interés en farmacias, indumentaria, supermercados, ópticas, carnicerías y librerías. A continuación, el detalle por rubro.
Supermercados es uno de los rubros con más beneficios en las diferentes entidades bancarias.
Foto: NA
Farmacias con cuotas y descuentos para específicos para jubilados
Los días lunes, los clientes de Banco Nación pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Visa a través de BNA MODO en farmacias. Algunas de las sucursales de Mendoza que participan de la promoción son:
Farmacity (Av. San Martín 701, Av. Colón 361 y Av. San Martín 1399, entre otras).
Farmacia del Puente (Las Heras 201, Av. San Martín 1288, Av. España 1190 y Av. Colón 579, entre otras).
Además, los jubilados clientes del banco acceden a un 10% de descuento adicional y la posibilidad de financiar sus compras.
Ópticas adheridas con promociones semanales
Las promociones también alcanzan al rubro óptico. Entre los comercios mendocinos adheridos figuran:
Neovisión
Óptica Vision
Óptica Scerbo
La Pirámide
Luis Trombetta
Ópticos Asociados
En estos locales se puede acceder los jueves hasta tres cuotas sin interés y descuentos de hasta el 10%, pagando con tarjeta de crédito mediante BNA+ MODO.
Supermercados con reintegros de hasta $25.000
Vea: 20% de descuento los viernes y sábados con tarjeta Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Compra mínima de $100.000 y reintegro de hasta $25.000. Vigente hasta el 31 de julio. Los jubilados suman un 5% adicional.
Makro: 20% de descuento los jueves, con tope de reintegro de $20.000. Vigente hasta el 31 de julio. Pago con Visa crédito o débito mediante BNA+ MODO. Los jubilados también reciben un 5% adicional.
Changomás: 20% de descuento los lunes, con compra mínima de $75.000 y tope de reintegro de $25.000. Vigente hasta el 31 de julio. Pago con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Los jubilados suman un 5% adicional.
Jumbo: 20% de descuento los martes y jueves, compra mínima de $100.000 y tope de reintegro de $25.000. Vigente hasta el 31 de julio. Pago con Visa crédito o débito mediante BNA+ MODO.
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Axion, Shell e YPF son las estaciones con descuentos para los clientes del Banco Nación.
Foto: Yemel Fil
Combustibles con descuentos todos los viernes
En YPF, Axion y Shell, Banco Nación ofrece:
20% de descuento los viernes.
Tope de reintegro de $10.000.
Pago con Visa crédito a través de BNA+ MODO.
Promoción vigente hasta el 31 de agosto.
Beneficios para el cuidado de las mascotas
En comercios adheridos:
10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.
Sin tope de reintegro.
Pago con Visa crédito a través de BNA+.
Promoción vigente hasta el 31 de agosto.
Las promociones de Banco Macro para compras de todos los días
Banco Macro mantiene un amplio abanico de beneficios que alcanza a supermercados, indumentaria, tecnología y librerías. Las promociones incluyen cuotas sin interés y descuentos según la categoría de cliente.
Supermercados con cuotas sin interés
Changomás: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.
Diarco: hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.
Coto: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.
Indumentaria
Dexter: hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto.
Caro Cuore: hasta 3 cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto.
Devre: hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto.
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Cuotas sin interés en tecnología.
Foto: Freepix
Tecnología
En Frávega y Megatone ofrece:
12 cuotas sin interés.
Promoción vigente todos los días.
Pago con tarjetas American Express, Mastercard o Visa.
Supermercados, combustible y salidas con ahorro en Banco Patagonia
Banco Patagonia ofrece beneficios en supermercados, combustibles, farmacias y propuestas culturales, con descuentos semanales y distintos medios de pago.
Descuentos en supermercados
Carrefour: 30% de descuento todos los miércoles. Tope de reintegro de $20.000.
Changomás: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $20.000.
Coto Digital: 20% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $25.000.
Combustible
20% de descuento todos los jueves en estaciones adheridas.
Tope de reintegro de $10.000.
Pago con tarjeta de crédito o MODO.
Cine y librerías
Cines: 25% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $15.000.
Cúspide: 10% de descuento, hasta $5.000 de reintegro y hasta tres cuotas sin interés todos los días para compras presenciales y online.
Farmacias con descuento semanal
Farmacity: 20% de descuento los viernes.
Tope de reintegro de $20.000.
Pago con Mastercard del banco o MODO.
Las promociones que ofrece Santander durante julio de 2026
Banco Santander mantiene descuentos y beneficios en supermercados, farmacias, librerías y entretenimiento para quienes paguen con sus tarjetas o mediante la aplicación del banco.
Supermercados con descuentos y reintegros
Changomás: 20% de descuento los lunes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Válido para compras presenciales y online.
Coto: 30% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con compra mínima de $100.000. Exclusivo pagando sin contacto desde el celular mediante Apple Pay o Google Pay.
Diarco: 20% de descuento sábados y domingos, sin tope de reintegro, pagando con QR desde la App Santander.
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Descuentos y cuotas en librerías.
Librerías con cuotas sin interés
En Yenny, Santander ofrece 10% de descuento, hasta $20.000 de reintegro y seis cuotas sin interés todos los días.
Farmacias con promociones
En Farmacity: 25% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.
Tope de reintegro de $15.000.
Disponible los martes.
Entradas de cine con 2x1
2x1 en entradas de Cinépolis.
Beneficio vigente todos los días.
Pago con tarjetas Visa débito o crédito.
Con los precios todavía en niveles elevados y los ingresos familiares ajustados, planificar las compras según las promociones bancarias puede representar un ahorro importante durante el mes. Antes de realizar una compra, conviene revisar los días de vigencia, los topes de reintegro y los medios de pago habilitados para aprovechar al máximo cada beneficio.