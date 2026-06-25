25 de junio de 2026
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Sitio Andino
Lavalle

Lavalle recordó los plazos para acceder a beneficios en las tasas

La comuna recordó los plazos y las modalidades disponibles para que los vecinos accedan a descuentos de hasta el 20%.

Beneficios para los contribuyentes de Lavalle.

Beneficios para los contribuyentes de Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle recordó que los vecinos todavía pueden acceder a descuentos de hasta el 20% en el pago anual de las tasas municipales. El plazo para obtener el beneficio correspondiente a las tasas de Inmueble y Comercio vence el 30 de junio, mientras que para los servicios de Cementerio se extenderá hasta el 31 de agosto.

Quienes abonen el año completo recibirán un 10% de descuento. Además, podrán sumar otro 10% en caso de no registrar deudas correspondientes a 2025.

El pago puede realizarse de manera presencial en el edificio municipal o en las sucursales de Rapipago y Pago Fácil. También está disponible la plataforma de E-Pagos, a la que se puede ingresar mediante el sitio habilitado por el Municipio.

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Qué servicios se financian con las tasas municipales en Lavalle

Las tasas municipales son tributos que los ciudadanos, propietarios y comerciantes pagan como contraprestación por los servicios públicos brindados por la comuna.

Entre ellos se encuentran el alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento de calles y recolección de residuos. También comprenden los servicios administrativos vinculados con trámites como la licencia de conducir, habilitaciones comerciales, permisos y prestaciones del cementerio.

Las tasas deben ser abonadas por los propietarios, poseedores o inquilinos de los inmuebles, así como por los titulares de los comercios o las personas que soliciten un servicio administrativo.

Dónde solicitar más información en Lavalle

Las personas que necesiten asesoramiento pueden acercarse al edificio central de la Municipalidad de Lavalle, de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 horas.

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