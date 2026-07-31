Lavalle prepara una jornada cultural en homenaje a la Pachamama

El departamento de Lavalle se prepara para vivir el “Encuentro Raíces, Identidad y Comunidad” , una propuesta organizada por el Municipio en homenaje a la Pachamama y a la Independencia de Bolivia .

La celebración tendrá lugar el próximo sábado 8 de agosto y se desarrollará en dos espacios: el Parque Nativo y la Casa de la Cultura . La jornada buscará poner en valor las tradiciones de los pueblos andinos, fortalecer la identidad cultural y generar un espacio de encuentro entre las diferentes comunidades del departamento.

Las actividades comenzarán en el Parque Nativo, de 15.00 a 17.30 horas , con la realización del tradicional Ritual de la Corpachada , una ceremonia ancestral dedicada a la Madre Tierra.

Durante el ritual se abrirá simbólicamente la denominada “boca de la Pachamama” , un orificio realizado en la tierra donde los participantes podrán depositar diferentes ofrendas, como alimentos, bebidas, semillas y pequeños objetos.

Esta práctica representa el agradecimiento por todo lo recibido y expresa el deseo de iniciar un nuevo ciclo marcado por la prosperidad y la armonía con la naturaleza. La ceremonia forma parte de las costumbres milenarias de los pueblos andinos y propone renovar el vínculo de las personas con la tierra y el entorno natural.

Feria gastronómica y de artesanías

Junto con el ritual ancestral, durante la tarde se desarrollará una feria gastronómica y artesanal.

La propuesta permitirá conocer sabores, productos y expresiones culturales vinculadas con las comunidades participantes, además de ofrecer un espacio para emprendedores y artesanos locales.

Homenaje a la Independencia de Bolivia

La segunda parte del encuentro se realizará en la Casa de la Cultura, de 18.00 a 23.00 horas, con una celebración en homenaje a la Independencia de Bolivia.

La programación incluirá un acto protocolar para recordar la declaración del 6 de agosto de 1825, que marcó el nacimiento de Bolivia como Estado independiente luego de años de lucha en el territorio del Alto Perú.

La fecha también recuerda el protagonismo histórico de figuras como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.

Elección de la Embajadora y espectáculo artístico

Como parte de los festejos, se realizará la elección de la Embajadora de la Comunidad Boliviana. La jornada concluirá con un espectáculo artístico destinado a celebrar las tradiciones, la música y las expresiones culturales de la comunidad.

Desde la Municipalidad de Lavalle destacaron la importancia de acompañar este tipo de encuentros, que promueven la diversidad, el diálogo intercultural y la identidad de los pueblos.