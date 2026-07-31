San Carlos puso en marcha un operativo integral en espacios públicos

El Municipio de San Carlos puso en marcha un megaoperativo de limpieza y mantenimiento en el Parque Raúl Alfonsín , ubicado en el distrito de Eugenio Bustos.

Las tareas están a cargo de la Dirección de Servicios Públicos , en coordinación con todas las delegaciones municipales, y forman parte de un plan integral que se desarrolla en diferentes puntos del departamento. El objetivo es mejorar las condiciones de los espacios de uso común y promover el compromiso de la comunidad con su cuidado.

Durante el operativo, el personal municipal trabaja en el corte de malezas, la recolección de residuos y el embellecimiento general del parque .

Desde la comuna señalaron que las intervenciones buscan realizar una limpieza minuciosa, estratégica y de gran impacto en uno de los espacios recreativos más utilizados por los vecinos de Eugenio Bustos .

Además de las tareas habituales de mantenimiento, los trabajadores retiraron diferentes elementos que habían sido arrojados en la vía pública.

Retiraron bolsas, papeles y neumáticos

Durante los trabajos se detectó la presencia de bolsas, papeles, neumáticos y otros residuos depositados en distintos sectores del parque. Ante esta situación, desde la Dirección de Servicios Públicos solicitaron a la población evitar arrojar basura en los espacios destinados a la recreación y al encuentro comunitario.

Las autoridades remarcaron que el mantenimiento de estos lugares requiere no solo de la intervención municipal, sino también de la colaboración de los vecinos.

El operativo continuará en el Parque Uco

La Municipalidad informó que las tareas continuarán durante los próximos días en el Parque Uco, también ubicado en el distrito de Eugenio Bustos.

Desde la comuna aseguraron que seguirán trabajando en la limpieza, el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos del departamento, con el objetivo de generar entornos más limpios, seguros y agradables para toda la comunidad.