31 de julio de 2026
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Sistema Único de Boleto Electrónico

¿Tenés tu SUBE lista?: será el único medio de pago en el transporte público de Lavalle

La implementación de la SUBE como único medio de pago en el transporte público de Lavalle busca agilizar los viajes y reforzar la seguridad en el servicio.

¿Tenés tu SUBE lista?: será el único medio de pago en el transporte público de Lavalle.

¿Tenés tu SUBE lista?: será el único medio de pago en el transporte público de Lavalle.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

De a poco, se terminan los medios de pago tradicionales en el transporte público local. Desde este sábado 1 de agosto, la tarjeta SUBE pasa a ser la única opción habilitada para viajar en colectivo dentro del departamento de Lavalle.

Sube en Lavalle: desde este s&aacute;bado ser&aacute; el &uacute;nico medio de pago.

Sube en Lavalle: desde este sábado será el único medio de pago.

SUBE: todas las modalidades digitales permitidas

Para adaptarse a las nuevas tecnologías, la medida no se limita únicamente a la tarjeta plástica tradicional. Los pasajeros también podrán abonar su viaje mediante:

  • SUBE Digital: Permite pagar directamente apoyando el celular habilitado.

  • Billeteras electrónicas: Integradas con los sistemas de pago oficiales.

  • Dispositivos con tecnología NFC: Relojes o celulares compatibles.

¿Dónde gestionarla y cargar saldo?

Aquellos vecinos que aún no cuenten con su tarjeta o necesiten realizar trámites presenciales pueden acercarse a la Unidad de Gestión SUBE, ubicada en la Terminal de Ómnibus de Lavalle.

Para conocer los puntos de recarga más cercanos, consultar saldos o verificar recorridos y frecuencias, se recomienda utilizar la aplicación móvil MendoTran, que ofrece información en tiempo real para todos los usuarios.

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