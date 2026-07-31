¿Tenés tu SUBE lista?: será el único medio de pago en el transporte público de Lavalle. Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







De a poco, se terminan los medios de pago tradicionales en el transporte público local. Desde este sábado 1 de agosto, la tarjeta SUBE pasa a ser la única opción habilitada para viajar en colectivo dentro del departamento de Lavalle.

Durante casi diez meses, los usuarios contaron con un sistema mixto que permitió convivir al pago electrónico con los métodos habituales. Sin embargo, con esta implementación definitiva, se da un salto hacia la modernización del cobro, mejorar la agilidad al abordar las unidades y brindar mayor seguridad tanto a los choferes como a los pasajeros.

Sube en Lavalle: desde este sábado será el único medio de pago. SUBE: todas las modalidades digitales permitidas Para adaptarse a las nuevas tecnologías, la medida no se limita únicamente a la tarjeta plástica tradicional. Los pasajeros también podrán abonar su viaje mediante:

SUBE Digital: Permite pagar directamente apoyando el celular habilitado.

Billeteras electrónicas: Integradas con los sistemas de pago oficiales.

Dispositivos con tecnología NFC: Relojes o celulares compatibles. ¿Dónde gestionarla y cargar saldo? Aquellos vecinos que aún no cuenten con su tarjeta o necesiten realizar trámites presenciales pueden acercarse a la Unidad de Gestión SUBE, ubicada en la Terminal de Ómnibus de Lavalle.

Para conocer los puntos de recarga más cercanos, consultar saldos o verificar recorridos y frecuencias, se recomienda utilizar la aplicación móvil MendoTran, que ofrece información en tiempo real para todos los usuarios.