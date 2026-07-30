En su recorrido por el Oasis Sur, Ulpiano Suarez lanzó un mensaje sobre el futuro de Mendoza y marcó diferencias con la Nación

En San Rafael, Ulpiano Suarez dijo que se prepara para gobernar Mendoza, aunque aclaró que aún no es candidato

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , volvió a referirse a sus aspiraciones políticas de cara a 2027, aunque aclaró que por ahora su prioridad es la gestión municipal. En una extensa exposición durante su visita al departamento de San Rafael en su recorrido por el Oasis Sur, aseguró que aún "no es candidato", pero reconoció que se prepara para afrontar el desafío de gobernar la provincia y aprovechó para delinear los ejes de lo que considera la próxima etapa para Mendoza.

"No soy candidato. Soy intendente de la Ciudad de Mendoza y me quedan 499 días de gestión", remarcó al inicio de su intervención. Sin embargo, admitió que tiene "la convicción y el anhelo" de prepararse para competir por la Gobernación cuando llegue el momento.

El jefe comunal sostuvo que todavía es prematuro hablar de candidaturas y señaló que primero deberán definirse el calendario electoral y las alianzas políticas. Mientras tanto, aseguró que dedica parte de su tiempo a recorrer el territorio provincial para escuchar a los distintos sectores productivos.

Ulpiano Suarez: "La etapa que viene es la del orden y el crecimiento"

Durante su análisis, Suarez planteó que Mendoza atraviesa un proceso político que permitió consolidar "un Estado que funciona" y que, tras tres períodos consecutivos de gobierno del mismo espacio político, la provincia debe ingresar en una nueva etapa.

"La etapa que viene es del orden y del crecimiento. Es una etapa de continuidad con las mejoras necesarias para que Mendoza crezca y se desarrolle", afirmó. En ese contexto, respaldó algunos lineamientos económicos del gobierno nacional, como el control de la inflación, la desregulación y la apertura al mundo, aunque marcó diferencias respecto de las políticas que, según dijo, siguen pendientes.

El intendente sostuvo que numerosos planteos del sector productivo mendocino dependen de decisiones de la Nación. Entre ellos mencionó la necesidad de avanzar con una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva sobre quienes producen y generan empleo, mejorar el acceso al crédito para financiar inversiones y revisar algunas desregulaciones que podrían afectar a actividades estratégicas de la provincia.

"La vitivinicultura no la está pasando bien", aseguró, al señalar que el sector viene atravesando un proceso de transformación producto de la caída del consumo, la pérdida de competitividad y la elevada carga fiscal frente a competidores como Chile.

Además, reveló que mantuvieron reuniones con autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y pidió que exista una instancia de diálogo entre el gobierno nacional y los representantes de la actividad antes de avanzar con medidas que puedan impactar sobre la industria.

El intendente reclamó reformas para aliviar al sector productivo, advirtió sobre la crisis de la vitivinicultura.

Infraestructura y salida al Pacífico

Otro de los ejes de su exposición estuvo vinculado a la logística y la infraestructura para potenciar las exportaciones mendocinas. Suarez sostuvo que mejorar la conectividad hacia el océano Pacífico resulta clave para el desarrollo económico de la provincia y advirtió que las interrupciones cada vez más frecuentes del Paso Internacional Cristo Redentor, producto de las nevadas, obligan a acelerar alternativas.

En ese sentido, volvió a mencionar la importancia del Paso Pehuenche como corredor complementario para el transporte de cargas y consideró que también debe retomarse el debate sobre el proyecto Paso Las Leñas. "Es un reclamo que hace la región", expresó.

El intendente también presentó una de las iniciativas que impulsa junto a su equipo: la creación de cuatro regiones dentro de la provincia mediante un proyecto de ley que fue firmado oportunamente por el exsenador Abel Freidemberg. Según explicó, el objetivo es fortalecer la planificación conjunta entre municipios y actores privados, especialmente en el sur mendocino.

Su propuesta contempla que los intendentes de San Rafael, General Alvear y Malargüe trabajen de manera coordinada para definir prioridades de infraestructura y desarrollo regional, dejando de lado la competencia entre departamentos.

Imagínense qué bueno sería tener a Celso Jaque, Omar Félix y Jany Molero sentados definiendo cuáles son los proyectos estratégicos para todo el oasis sur. Imagínense qué bueno sería tener a Celso Jaque, Omar Félix y Jany Molero sentados definiendo cuáles son los proyectos estratégicos para todo el oasis sur.

A su entender, esa planificación permitiría potenciar sectores como la minería del cobre y el potasio, el desarrollo vinculado a Vaca Muerta, la agroindustria, la ganadería y la industria manufacturera, además de avanzar en planes regionales de ordenamiento territorial.