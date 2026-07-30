30 de julio de 2026
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Banco Central de la República Argentina

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Javier Milei busca reformarla

Tras casi 14 años sin modificaciones, el Ejecutivo avanzará con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Cuál es el objetivo.

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Javier Milei busca reformarla

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Javier Milei busca reformarla

Por Sitio Andino Economía

El presidente Javier Milei anunciará este jueves, en cadena nacional, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una norma que no se modifica desde 2012 y que define el funcionamiento, los objetivos y las atribuciones de la autoridad monetaria.

La iniciativa representa un nuevo paso dentro del programa económico del Gobierno. Si bien antes de llegar a la presidencia Milei llegó a plantear la eliminación del Banco Central, con el paso del tiempo esa postura dio lugar a una estrategia enfocada en reformar el marco legal que regula la entidad.

Javier Milei anunciará este jueves, en cadena nacional, una reforma de la Carta Orgánica.

Javier Milei anunciará este jueves, en cadena nacional, una reforma de la Carta Orgánica.

La Carta Orgánica funciona como la ley que establece cuáles son los objetivos del Banco Central, cómo se organiza su directorio, qué facultades posee y cuáles son los límites de su actuación. Actualmente está regulada por la Ley 24.144, que fue modificada en distintas oportunidades, siendo la última reforma la sancionada en 2012 mediante la Ley 26.739.

Una norma que cambió junto con la política económica

A lo largo de su historia, la Carta Orgánica del Banco Central fue modificada en siete oportunidades, reflejando los distintos modelos económicos que atravesó la Argentina.

De acuerdo a La Nación, la institución nació en 1935 bajo un esquema mixto, con participación estatal y privada en su conducción. En 1946 fue completamente nacionalizada y, tres años más tarde, pasó a depender del entonces Ministerio de Finanzas para coordinar su accionar con los planes del Gobierno. Recién en 1957 recuperó un mayor grado de autonomía.

La Carta Orgánica del Banco Central fue modificada en siete oportunidades.

La Carta Orgánica del Banco Central fue modificada en siete oportunidades.

Durante la década de 1990, en el marco del plan de convertibilidad, la Carta Orgánica volvió a modificarse para adecuar el funcionamiento del Banco Central a ese régimen económico.

Qué cambios busca introducir el Gobierno

La última modificación de fondo se produjo en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Esa reforma eliminó el objetivo exclusivo de preservar el valor de la moneda e incorporó metas vinculadas al empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera. Además, flexibilizó los límites para que el Banco Central pudiera financiar al Tesoro.

Ahora, el Gobierno busca revertir parte de esos cambios y limitar al máximo la posibilidad de emitir dinero para asistir al Estado.

El Gobierno busca limitar la posibilidad de emitir dinero.

El Gobierno busca limitar la posibilidad de emitir dinero.

En esa línea, Milei ya había anticipado en mayo de 2024 una de las ideas que pretende impulsar. "Vamos a mandar una ley al Congreso donde la emisión monetaria sea considerada un delito, como el de lesa humanidad, imprescriptible. Entonces, si emiten dinero, va a ir preso el presidente del Banco Central, todo el Directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y diputados y senadores", expresó en ese momento.

La reforma deberá ser enviada al Congreso para su tratamiento legislativo, donde se abrirá un nuevo debate sobre el funcionamiento y el rol que tendrá el Banco Central dentro del esquema económico que impulsa la actual gestión.

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