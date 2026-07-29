29 de julio de 2026
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¿Cobrás la Beca Progresar? Esto es lo que se sabe del monto y pago de agosto 2026

¿Habrá aumento en las Becas Progresar en agosto? Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el monto y el próximo pago.

¿Cobrás la Beca Progresar? Esto es lo que se sabe del monto y pago de agosto 2026

¿Cobrás la Beca Progresar? Esto es lo que se sabe del monto y pago de agosto 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en agosto. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Todo sobre el pago de la Beca Progresar de agosto 2026

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Pago de agosto de las Becas Progresar: qué deben saber los estudiantes

El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un programa destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional mediante una ayuda económica mensual.

De cara a agosto de 2026, muchos beneficiarios esperan una actualización en los montos. Sin embargo, según la información oficial disponible, el incremento general del 1,9% aplicado a otras prestaciones de ANSES en base al índice de inflación del INDEC no alcanza a este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano.

En este contexto, hasta el momento el monto bruto mensual de las Becas Progresar continúa en $35.000, debido a que el Gobierno nacional no anunció una modificación para agosto. Como ocurre habitualmente, los estudiantes reciben el 80% del beneficio ($28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad académica.

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