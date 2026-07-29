¿Cobrás la Beca Progresar? Esto es lo que se sabe del monto y pago de agosto 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en agosto. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Todo sobre el pago de la Beca Progresar de agosto 2026 Pago de agosto de las Becas Progresar: qué deben saber los estudiantes El Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un programa destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional mediante una ayuda económica mensual.

De cara a agosto de 2026, muchos beneficiarios esperan una actualización en los montos. Sin embargo, según la información oficial disponible, el incremento general del 1,9% aplicado a otras prestaciones de ANSES en base al índice de inflación del INDEC no alcanza a este programa, ya que depende del Ministerio de Capital Humano.

En este contexto, hasta el momento el monto bruto mensual de las Becas Progresar continúa en $35.000, debido a que el Gobierno nacional no anunció una modificación para agosto. Como ocurre habitualmente, los estudiantes reciben el 80% del beneficio ($28.000) cada mes, mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, una vez acreditada la regularidad académica.

Por ahora, el pago de agosto de las Becas Progresar 2026 se mantiene con los valores vigentes, salvo que el Ejecutivo anuncie una actualización oficial antes de la fecha de acreditación. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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