28 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Yacimiento petrolífero Vaca Muerta

Dos Argentinas: el auge de Vaca Muerta contrasta con la crisis de la industria nacional

Mientras Vaca Muerta y minería impulsan el crecimiento, la industria, el comercio y el empleo formal enfrentan una retracción que profundiza la desigualdad.

Dos argentinas conviven. Una&nbsp; con Vaca Muerta como tractor y otra industrial en crisis

Dos argentinas conviven. Una  con Vaca Muerta como tractor y otra industrial en crisis

 Por Marcelo López Álvarez

Mientras la atención pública se concentra en los récords de exportación y el potencial energético de Vaca Muerta, el entramado productivo argentino atraviesa un escenario de profunda retracción. El país transita a dos velocidades distintas, una convivencia de "dos Argentinas": una vinculada a los recursos naturales y las finanzas, que crece a un ritmo acelerado, y otra, anclada en la economía real, que sufre las consecuencias de la caída del consumo y la pérdida de empleo formal. Ante esta disyuntiva, surge un debate crucial sobre la viabilidad de un modelo que contrapone la importación de bienes de consumo baratos con la supervivencia de la manufactura nacional.

El motor de la integración social

Para comprender la magnitud del desafío, resulta imperativo abandonar la subestimación de las capacidades productivas locales. La República Argentina cuenta con un ecosistema compuesto por unas 50.000 empresas industriales que emplean a más de un millón de trabajadores en sectores de alta complejidad, desde la biotecnología y la industria farmacéutica hasta la metalmecánica y el desarrollo de software. Esta matriz productiva, que excede la visión tradicional de la fábrica manufacturera para abarcar también los servicios de valor agregado, representa la piedra angular de la movilidad social ascendente. La ecuación es directa: para una nación de casi 50 millones de habitantes, ubicada en el sur del globo, prescindir del ecosistema industrial equivale a renunciar a su clase media.

El deterioro del tejido industrial

La historia económica nacional de las últimas cinco décadas, atravesada por recurrentes crisis macroeconómicas, dejó como saldo la desaparición de casi el 40 % del tejido industrial. En la coyuntura actual, la contracción del mercado interno impacta negativamente en el comercio minorista y en los servicios profesionales vinculados a la industria, empujando a los trabajadores hacia una informalidad laboral que avanza sobre el sector formal con una voracidad inédita. Esta degradación de los ingresos, si bien evita que la población se quede sin ningún sustento económico de forma inmediata, constituye una pésima noticia para la sostenibilidad y el nivel de vida de la clase media tradicional.

Minería y Vaca Muerta los tractores de una economía que no derrama

Minería y Vaca Muerta los tractores de una economía que no derrama

El tablero global y la ilusión del libre comercio

A las complejidades domésticas se suma un contexto internacional profundamente disruptivo. La narrativa que promueve el reemplazo de la producción local por importaciones asiáticas de bajo costo choca de frente con la actual realidad geopolítica. Hoy, las potencias occidentales y China libran una guerra tecnológica y productiva, exacerbada por la pandemia y por conflictos bélicos que mantienen en tensión las cadenas de suministro.

Frente a la vulnerabilidad del comercio internacional, que de un momento a otro puede encarecer los fletes logísticos ante cualquier imprevisto en Medio Oriente, el mundo occidental ha comenzado a blindar sus activos productivos. El mercado global está lejos de ser un escenario transparente. Informes recientes de la OCDE demuestran que gran parte de los mercados internacionales ganados por grandes corporaciones no responden a ventajas genuinas de innovación tecnológica o eficiencia, sino a la inyección directa de subsidios estatales, que en regiones como China alcanzan niveles cercanos al 60 %, distorsionando artificialmente los precios globales.

La otra cara. Una industria con capacidad instalada ociosa en crecimiento

La otra cara. Una industria con capacidad instalada ociosa en crecimiento

La paradoja de las grandes inversiones y los proveedores locales

En el plano nacional, las políticas de estabilización macroeconómica y atracción de divisas encuentran su mayor expresión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien la llegada de capitales para la explotación primaria aporta robustez financiera a las cuentas del Estado, el derrame hacia el resto de la economía presenta severas limitaciones estructurales.

Existe una asimetría alarmante entre las facilidades otorgadas a las nuevas inversiones y la realidad asfixiante que atraviesa la cadena de valor nacional. Un dato del sector ilustra esta paradoja con nitidez: los proveedores locales de equipos y servicios para la minería y el sector petrolero, rubros que hoy experimentan un auge, registran caídas en su nivel de actividad de casi el 6 % interanual y operan con amplia capacidad ociosa.

Esta situación responde a que las empresas proveedoras argentinas deben tributar y financiarse bajo las reglas de un sistema oneroso, mientras que los grandes proyectos pueden importar insumos fuertemente subsidiados desde Asia con enormes facilidades. Para que los recursos naturales traccionen el desarrollo, se requiere una política activa equivalente a un régimen especial enfocado en las pymes metalúrgicas y los proveedores de servicios, que les permita integrarse competitivamente a estos proyectos millonarios.

Simultáneamente, la viabilidad de cualquier polo productivo choca contra el crónico déficit en infraestructura. Rutas nacionales severamente deterioradas y una logística que encarece los fletes internos marginan a la producción nacional de los mercados. La misma pericia financiera que se aplica para apalancar deuda o conseguir avales internacionales debería destinarse creativamente a financiar trenes y caminos.

El desafío de la licencia social

El gran reto del sistema político es diseñar los instrumentos necesarios para reconectar la economía de exportación con la economía de la calle. El ordenamiento macroeconómico resulta insuficiente si no va acompañado de medidas microeconómicas enfocadas en recuperar el empleo formal y en poner en movimiento la maquinaria productiva y comercial.

En un contexto global orientado hacia la sustentabilidad y el valor agregado, la Argentina no puede resignarse al horizonte de una economía primaria con niveles de informalidad estructural cercanos al 70 %. Los grandes desarrollos extractivos precisan imperativamente generar una red de empleo de calidad para obtener la licencia social que garantice su continuidad operativa a lo largo del tiempo. Solo mediante una agenda que integre el potencial de los recursos naturales con el capital tecnológico de la industria se podrá asegurar un modelo económico en el cual haya lugar para todos.

Temas
Seguí leyendo

FMI y Gobierno: llega Georgieva con la tercera revisión del acuerdo en marcha

Vaca Muerta impulsa a la Patagonia y los precios relativos anticipan mayor actividad económica

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de julio de 2026

El Mundial no movió la aguja: cayeron los viajes de argentinos al exterior

La mora con bancos y billeteras de familias y personas alcanza su peor nivel en 20 años

La forma de vida que resiste el paso del tiempo y todavía moviliza a cientos de familias en la cordillera

ANSES confirmó los pagos de hoy: consultá si cobrás este martes 28

Mendoza y la Nación lanzan la licitación internacional para concesionar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Lee además
La titular del FMI visitó el principal bloque petrolero de Vaca Muerta: así fue su recorrido

La titular del FMI visitó el principal bloque petrolero de Vaca Muerta: así fue su recorrido
La agenda de la titular del FMI continúa en Argentina con una visita al corazón de Vaca Muerta

La agenda de la titular del FMI continúa en Argentina con una visita al corazón de Vaca Muerta
LO QUE SE LEE AHORA
Ni el Mundial alcanzó: los viajes de argentinos al exterior tocaron su nivel más bajo desde la pandemia

El Mundial no movió la aguja: cayeron los viajes de argentinos al exterior

Las Más Leídas

Vecinos de Guaymallén denuncian que el acceso a un barrio lleva años sin iluminación. video

Oscuridad, picadas y miedo: el problema que preocupa a alrededor de 100 familias en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Científica trabajó en la escena del hecho. 

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza

Qué es la trashumancia y por qué sigue siendo esencial para los crianceros

La forma de vida que resiste el paso del tiempo y todavía moviliza a cientos de familias en la cordillera

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas. (Gentileza Malargüe Impacta).

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve