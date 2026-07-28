28 de julio de 2026
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La mora con bancos y billeteras de familias y personas alcanza su peor nivel en 20 años

La morosidad alcanzó su peor nivel en veinte años. Ya hay 5,8 millones de deudores en mora con bancos y las familias concentran el mayor deterioro financiero.

Las deudas y morosidad de las familias y personas con los bancos y fintech sigue creciendo

Las deudas y morosidad de las familias y personas con los bancos y fintech sigue creciendo

 Por Marcelo López Álvarez

La foto del sistema financiero argentino y su relación con la sociedad no cambia y en mayo es la peor en veinte años, sumando 19 meses seguidos de empeoramiento. Según el último relevamiento de CEPA sobre la Central de Deudores del BCRA, la morosidad del sector privado con entidades financieras y bancos llegó a 7,6%, tras diecinueve meses consecutivos de subas. El deterioro no es parejo: mientras las empresas exhiben un ratio de irregularidad de 3%, las familias treparon hasta 12,3%, un salto que en octubre de 2024 apenas rozaba el 2,5%.

El fenómeno se agrava cuando se incorpora al análisis a las billeteras virtuales. Allí la mora escaló a 29,6%, superando el récord que había dejado la pandemia en mayo de 2020 (27,1%). Sumando bancos y fintech, la irregularidad total de los hogares argentinos ronda hoy el 15,5%, un nivel que no se veía desde la crisis de 2001, cuando el pico llegó a 32,7 por ciento.

Tarjetas y préstamos personales, el centro del problema

El deterioro de las familias tiene nombre y apellido: préstamos personales y tarjetas de crédito, que en conjunto explican el 73% del saldo irregular. En abril, la cartera morosa de préstamos personales alcanzó los $3,2 billones, mientras que la de tarjetas llegó a $2,8 billones. Ambos instrumentos venían de tasas de mora de un dígito bajo a fines de 2024 y hoy superan el 12% y el 14%, respectivamente.

El diagnóstico de CEPA se completa con un dato que rara vez aparece en el debate público: según el propio BCRA, la carga mensual de servicios de deuda de las familias representa hoy el 24,1% de la masa salarial, y casi el 80% de ese peso corresponde a préstamos personales y tarjetas.

Los datos de la mora con bancos y billeteras virtuales ya preocupa fuerte a la economía

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Casi seis millones de morosos

En números absolutos, la Argentina tiene 20,9 millones de deudores entre bancos y billeteras virtuales. De ellos, 5,8 millones están en mora: 3,4 millones exclusivamente con fintech, 1,3 millones solo con bancos y 1,1 millón con ambos tipos de entidad. Comparado con febrero de 2024, la cantidad de morosos casi se duplicó.

El informe advierte, además, sobre un fenómeno que podría anticipar un nuevo salto en los próximos meses: los préstamos en "situación 2" (con seguimiento especial, aún no computados como mora formal) suman $4,14 billones, el 79% en manos de bancos. Es, según CEPA, una luz amarilla sobre lo que viene.

Cuyo y el NOA, las regiones más castigadas

El mapa federal de la morosidad muestra a La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20%) al tope del ranking, mientras que La Pampa (9,1%), la Ciudad de Buenos Aires (10,1%) y Santa Fe (12,4%) exhiben los guarismos más bajos. Solo esas tres últimas jurisdicciones logran mantener a menos de un cuarto de sus deudores en situación irregular.

Otro dato que sobresale es el etario: casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 18 y 34 años están en mora, y en el tramo de hasta 24 años esa proporción trepa al 40,9%. Se trata, en su mayoría, de deudas pequeñas contraídas a través de billeteras virtuales, que explican el 80% de los casos morosos en ese segmento.

En materia de concentración, seis entidades explican más de tres cuartas partes de los préstamos bancarios en mora: Banco Galicia, BNA, Santander y BAPRO lideran el ranking, aunque con comportamientos dispares. Carrefour Banco (52,7%), Ualá (24,6%) y Banco Columbia (24,1%) muestran los índices de irregularidad más altos del sistema, muy por encima del promedio.

La discusión sobre las causas

El Gobierno atribuyó el fenómeno al desconocimiento financiero de quienes tomaron los créditos, a apuestas fallidas a una devaluación y a errores de las propias entidades al prestar. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vocero presidencial Adrián Ravier fueron los principales exponentes de esa lectura que pretende desvincular las políticas económicas de la situación.

CEPA, sin embargo, ofrece una explicación alternativa centrada en la caída del poder adquisitivo. El salario real registrado cae 8,7% desde la asunción de Javier Milei, cifra que se profundiza al 18,7% si se corrige la medición inflacionaria oficial. El informe remarca, además, que la mora comenzó a subir en el último trimestre de 2024, mucho antes de las elecciones legislativas que el oficialismo usó como explicación.

Un capítulo aparte merece el desarme de las LEFI del Banco Central, en julio de 2025, que liberó $10 billones de liquidez que los bancos debieron colocar en un contexto donde la mora ya era un problema instalado. A eso se suma, según el estudio, el escaso control que las billeteras virtuales ejercen sobre la relación entre deuda e ingresos, un mecanismo que terminó contagiando también al sistema bancario tradicional.

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