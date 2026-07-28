La titular del FMI visitó el principal bloque petrolero de Vaca Muerta: así fue su recorrido

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , recorrió este martes el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta , acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo , y el presidente de YPF , Horacio Marín . Tras la actividad en Neuquén, la comitiva emprendió el regreso a Buenos Aires.

La visita comenzó minutos después de las 11 y formó parte de la agenda oficial que la titular del organismo multilateral desarrolla en la Argentina. Durante el recorrido, Georgieva conoció de cerca uno de los sectores de mayor crecimiento del país y una de sus principales fuentes de generación de divisas.

El recorrido se realizó en Loma Campana , considerado el bloque emblema de Vaca Muerta. De acuerdo a Clarín, en mayo registró una producción de 89.000 barriles diarios, volumen que representa el 16% de la producción de petróleo de la formación y el 4% del shale gas .

Además, en diciembre del año pasado el yacimiento alcanzó un récord al convertirse en el primero de la Argentina en superar los 100.000 barriles diarios de producción .

Recibimos a @KGeorgieva , @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía. Tuvimos una reunión muy productiva y… pic.twitter.com/I21cRidQup

El mensaje de Horacio Marín tras la recorrida

Finalizada la visita, el presidente de YPF compartió un mensaje en su cuenta de X, donde destacó el alcance del encuentro.

"Recibimos a Kristalina Georgieva, Luis Caputo y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", afirmó Marín.

Marín celebró la visita a través de su cuenta de X.

El titular de YPF también señaló que la reunión fue productiva y permitió mostrar el funcionamiento del yacimiento. "Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", concluyó.