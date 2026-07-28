28 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Presidente hablará por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Cuándo brindará el discurso.

Javier Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

FOTO: NA
Por Sitio Andino Política

Este jueves, el presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para exponer los detalles de los cambios que impulsará en la Carta Orgánica del Banco Central. Así lo confirmó, este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier en su conferencia habitual.

El discurso se emitirá a las 20 horas para todo el país. "Como saben es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", explicó Ravier.

Qué modificaciones impulsa el Gobierno en el BCRA

El pasado domingo, Milei publicó una columna en el diario Clarín, donde adelantó algunos de los cambios que buscará concretar en el Banco Central. El Presidente planteó que el objetivo central será devolverle a la máxima entidad bancaria la misión de “preservar el valor de la moneda”, al considerar que la inflación argentina está directamente vinculada con el uso político de la emisión monetaria.

En una columna, el Presidente adelantó algunos cambios que buscará aplicar en el BCRA.

En una columna, el Presidente adelantó algunos cambios que buscará aplicar en el BCRA.

La reforma propuesta por el Presidente se estructura en cinco ejes:

  • Eliminar la multiplicidad de objetivos incorporados en reformas anteriores y concentrar la tarea del BCRA en la estabilidad monetaria.
  • "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado”, tanto nacional como provincial y municipal. Milei también cuestionó la compra de títulos públicos en el mercado primario y calificó ese mecanismo como una “falsificación de dinero”.
  • Busca blindar institucionalmente al Presidente y al directorio del Banco Central. Según explicó, la remoción de las autoridades requeriría “dos tercios” en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de evitar cambios ligados a presiones políticas sobre la emisión.
  • La iniciativa restringe la distribución de dividendos derivados de los resultados del Banco Central. Los resultados por tenencia de activos pasarían a una reserva técnica no distribuible, mientras que los ingresos asociados al manejo de cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda del Tesoro.
  • Por último, Milei propuso eliminar cambios incorporados en la Carta Orgánica de 2012 y terminar con el esquema de “Letras Intransferibles”, al que vinculó con el uso fiscal de las reservas del Banco Central.
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