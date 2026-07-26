El empleo registrado perdió 141.700 puestos en un año y crece la informalidad

De acuerdo a un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG) , el empleo registrado sigue cayendo y ya son más de 141.000 puestos de trabajo perdidos en el último año. A su vez, la cantidad de bajas en el empleo formal no son compensadas por las altas de monotributo.

El informe reflejó que en los últimos doce meses, se registró una pérdida de 141.700 puestos registrados en relación de dependencia. Mientras que en lo que va de la gestión de Javier Milei la cifra asciende a 329.600 puestos menos , contabilizando tanto el sector público como el privado.

Esta caída no logra ser compensada por el crecimiento del monotributo, ya que sumó solo 49.500 adherentes en el último año. Además, la tendencia hacia la precarización se evidencia en que el 85% de los nuevos ocupados son informales, representando 201.000 de los 238.000 nuevos trabajadores.

Este desplazamiento de trabajadores del sector asalariado hacia el monotributo y la informalidad está generando un fuerte desequilibrio en las cuentas del sistema contributivo. El informe detalla que hay 622.300 aportantes menos frente a un incremento de 426.261 nuevos beneficiarios .

En términos relativos, si se compara 2023 con marzo de 2026, los aportantes totales cayeron un 5,7%, mientras que el total de beneficiarios aumentó un 6,2%. Esta situación se ve agravada por el recorte en asignaciones familiares debido a la pérdida de trabajo registrado y las limitaciones impuestas por el gobierno a las prestaciones no contributivas.

La calidad del empleo no es el único indicador en rojo, ya que también los ingresos reales continúan su tendencia decreciente. Durante el mes de mayo, todos los sectores experimentaron caídas en sus salarios reales:

Sector privado registrado: -0,1%.

-0,1%. Público nacional: -0,6%.

-0,6%. Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): -1,0%.

Al contrastar los niveles actuales con el promedio de 2023, se observa un mayor desplome: el salario del sector público nacional cayó un 38,5%, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil sufrió una pérdida real del 41,1%.

En este sentido, el análisis remarcó que incluso el sector privado registrado, que mostró una leve recuperación en abril, volvió a caer en mayo, acumulando una baja interanual del 2,9% respecto al mismo mes de 2025.