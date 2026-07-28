Javier Milei viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y se reunirá con la nueva presidenta

Javier Milei viajó a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

El presidente Javier Milei emprendió un nuevo viaje internacional con destino a Lima para participar este martes de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. El mandatario argentino encabezará la delegación oficial que asistirá al cambio de mando y mantendrá un encuentro bilateral con la nueva jefa de Estado.

La partida estaba prevista para este martes, aunque finalmente el viaje se adelantó y Milei despegó el lunes por la noche rumbo a la capital peruana. La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La ceremonia de investidura se desarrollará en el Congreso de Perú, donde Keiko Fujimori prestará juramento como presidenta y brindará su primer mensaje ante la Asamblea . El acto reunirá a jefes de Estado y representantes de distintos países que fueron invitados para la transmisión del mando presidencial.

Antes de la ceremonia de asunción, Milei tiene previsto mantener una reunión con la flamante presidenta peruana, en un encuentro que buscará fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Además, a las 16:00 (18:00 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei, quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.

El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.

También, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

Una gira regional

La visita a Perú forma parte de una agenda internacional que continuará en los próximos días. El presidente argentino ya anticipó que viajará a Colombia para asistir a la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella y que aprovechará ese desplazamiento para visitar Ecuador y mantener una reunión con el presidente Daniel Noboa, con quien prevé avanzar en acuerdos bilaterales.

El viaje a Lima representa una nueva actividad de política exterior para Milei, en un contexto de creciente acercamiento con gobiernos de orientación liberal y conservadora de la región.